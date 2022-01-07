Пт, 7.01.2022
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Видео ⟩ 🐶 Грумеры показали кокер-спаниеля с очень длинными ресницами

В TikTok было опубликовано видео с кокер-спаниелем с невероятно длинными ресницами и трогательным взглядом. На данный момент у ролика более 1,6 млн просмотров и более 147 тысяч лайков. 

Первыми на видео внимание обратили MediaLeaks. 

Видео опубликовали работники зооцентра "ГрумПи" из Ульяновска (Россия).

@groompi Это реально ресницы! #рек #груминг #рекомендации ♬ SAD GIRLZ LUV MONEY - Remix - Amaarae & Kali Uchis

Сотрудники центра в принципе делятся в своем аккаунте под названием Groompi особенностями своей работы. Так, как-то к ним на стрижку пришел американский кокер-спаниель с очень длинными ресницами и милейшим взглядом.

"Смотрите на эти ресницы! Впервые видим такую собаку!" - отметили авторы видео. 

В комментариях собаку уже сравнивают со знаменитой диснеевской Леди из мультфильма "Леди и Бродяга", а также в шутку спрашивают номер мастера, нарастившего ей реснички. 

В свою очередь, некоторые комментаторы отмечают, что собаке, скорее всего, неудобно с такими ресницами. На это грумеры ответили, что они ей не мешают. Владельцы собак с такими же ресницами также указали в комментариях, что их собакам это не мешает. 


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