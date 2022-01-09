Действительно ли верблюды хранят в своих горбах воду?

Вода - не единственная редкая вещь в пустыне. Не валяется там на каждом углу и еда. Именно поэтому, когда это возможно, верблюды съедают по возможности больше, направляя лишний жир в горбы, из которых в момент голода можно было взять резервы.

Известно, что верблюды могут прожить без еды даже несколько месяцев, во время чего, правда, теряют до 40% веса своего тела.

Несмотря на то, что вода в горбах не хранится, они все-таки помогают сохранять воду в других частях тела. В частности, большая часть поверхности тела верблюда не теплоизолирующая. Это помогает в течение дня сохранить низкую температуру тела, что заменяет потение. В свою очередь, когда наступает ночь и в пустыне становится холодно, сохраненное в горбу тепло распространяется по всему телу, защищая верблюда от холода.