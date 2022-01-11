В Дании арестован глава службы военной разведки

По данным информагентства Ritzau и других датских СМИ, отстраненный от должности глава службы военной разведки Дании (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) Ларс Финдсен арестован более месяца назад по подозрению в утечке информации из спецслужб и с тех пор находится в предварительном заключении. В понедельник, 10 января, административный суд Копенгагена отменил запрет назвать имя Финдсена в связи с его арестом.

54-летний глава спецслужбы Минобороны Дании через своих адвокатов сам попросил снять запрет на использование имен. О конкретных пунктах обвинения в адрес Финдсена пока не сообщается.

Задержание четырех сотрудников спецслужб

9 декабря вторая из двух спецслужб Дании - полицейская служба безопасности (PET) - сообщила о задержании днем ранее четырех активных и бывших сотрудников FE и PET в связи с предполагаемой передачи строго секретных данных. В PET также сообщили, что речь идет о длительном расследовании, которое все еще продолжается. Дальнейшие детали по этому делу не назывались.