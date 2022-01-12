Медведице Илзите из Лигатне исполнился 21 год - ее поздравили особым тортом

Медведице Илзите из природной тропы Лигатне во вторник, 11 января, исполнился 21 год. Самая известная медведица Латвии отметила день рождения, насытившись особым тортом - из орехов, рыбы, ягод, меда и других вкусностей.
В этом году Илзите отметила праздник в семейном кругу - с "мамой" Велгой Витолой и другими работниками природной тропы Лигатне.
Илзите родилась 11 января 2001 года и ни разу не спала в свой день рождения, потому что за свою жизнь никогда не уходила в зимнюю спячку.
Для медведей, рожденных и живущих в неволе, в этом нет ничего особенного. Зато посетители тропы могут наблюдать за Илзите круглый год.
Для живущих в неволе медведей 21 год - это середина жизни. Но для тех, кого не кормила и не воспитывала их биологическая мать, это уже значительный возраст.
Илзите вырастила зверовод Велга Витола, потому что ее настоящая мать отказалась от медвежонка сразу после ее рождения.
При рождении Илзите весила всего 500 граммов, а сейчас ее вес уже 150 кг - приличный вес для взрослой медведицы.
По характеру Илзите сдержанная, она любит придерживаться привычного порядка вещей. Ей присущи хорошие манеры и во время еды, и во время простого пребывания в вольере.
Илзите - одна из самых известных жительниц природной тропы Лигатне, она снималась во многих документальных и художественных фильмах.
Природная тропа Лигатне работает каждый рабочий день с 9:00 до 16:00, а по выходным и праздникам - с 9:00 до 17:00.