Медведице Илзите из Лигатне исполнился 21 год - ее поздравили особым тортом

В этом году Илзите отметила праздник в семейном кругу - с "мамой" Велгой Витолой и другими работниками природной тропы Лигатне.

Илзите родилась 11 января 2001 года и ни разу не спала в свой день рождения, потому что за свою жизнь никогда не уходила в зимнюю спячку.

Для медведей, рожденных и живущих в неволе, в этом нет ничего особенного. Зато посетители тропы могут наблюдать за Илзите круглый год.

Для живущих в неволе медведей 21 год - это середина жизни. Но для тех, кого не кормила и не воспитывала их биологическая мать, это уже значительный возраст.

Илзите вырастила зверовод Велга Витола, потому что ее настоящая мать отказалась от медвежонка сразу после ее рождения.

Велга Витола и Илзите ФОТО: TVNET

При рождении Илзите весила всего 500 граммов, а сейчас ее вес уже 150 кг - приличный вес для взрослой медведицы.

По характеру Илзите сдержанная, она любит придерживаться привычного порядка вещей. Ей присущи хорошие манеры и во время еды, и во время простого пребывания в вольере.

Илзите - одна из самых известных жительниц природной тропы Лигатне, она снималась во многих документальных и художественных фильмах.