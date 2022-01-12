Ср, 12.01.2022
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Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество

Умерла крыса, которая спасла бесчисленное количество жизней

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Камбодже умерла знаменитая крыса Магава, которая за пять лет своей карьеры нашла более 100 наземных мин и взрывных устройств. Грызун скончался в возрасте восьми лет, оставив неизгладимое наследие - спасенные жизни, сообщает Reuters.

Магава умер в конце прошлой недели. В последние дни он больше спал и проявлял меньше интереса к еде.

Галерея: Крыса-сапер по кличке Магава

Как сообщают в бельгийской неправительственной организации АРОРО, Магава достиг больших успехов в поиске взрывчатых веществ, он стал наиболее успешным грызуном в этой сфере.

"Его вклад позволяет общинам в Камбодже жить, работать и развлекаться без страха потерять жизнь или здоровье. В сентябре 2020 года ему была официально вручена золотая медаль PDSA - высшая награда за храбрость, которую может получить животное", - сказано в записи на сайте организации.

Магава - африканская гигантская сумчатая крыса. Грызун появился на свет в ноябре 2013 года в Сельскохозяйственном университете Сокойне.

Там же его обучили находить взрывчатку при помощи обоняния. В 2016 году он начал свою карьеру в Камбодже, которая считается одной из самых "заминированных" стран в мире. После гражданской войны 60-70-х прошлого века там осталось несколько миллионов мин.

Прошлым летом Магава ушел на пенсию.


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