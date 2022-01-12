Умерла крыса, которая спасла бесчисленное количество жизней

Магава умер в конце прошлой недели. В последние дни он больше спал и проявлял меньше интереса к еде.

Галерея: Крыса-сапер по кличке Магава

Как сообщают в бельгийской неправительственной организации АРОРО, Магава достиг больших успехов в поиске взрывчатых веществ, он стал наиболее успешным грызуном в этой сфере.

"Его вклад позволяет общинам в Камбодже жить, работать и развлекаться без страха потерять жизнь или здоровье. В сентябре 2020 года ему была официально вручена золотая медаль PDSA - высшая награда за храбрость, которую может получить животное", - сказано в записи на сайте организации.