Умерла крыса, которая спасла бесчисленное количество жизней

Магава умер в конце прошлой недели. В последние дни он больше спал и проявлял меньше интереса к еде.
Галерея: Крыса-сапер по кличке Магава
Как сообщают в бельгийской неправительственной организации АРОРО, Магава достиг больших успехов в поиске взрывчатых веществ, он стал наиболее успешным грызуном в этой сфере.
"Его вклад позволяет общинам в Камбодже жить, работать и развлекаться без страха потерять жизнь или здоровье. В сентябре 2020 года ему была официально вручена золотая медаль PDSA - высшая награда за храбрость, которую может получить животное", - сказано в записи на сайте организации.
Магава - африканская гигантская сумчатая крыса. Грызун появился на свет в ноябре 2013 года в Сельскохозяйственном университете Сокойне.
Там же его обучили находить взрывчатку при помощи обоняния. В 2016 году он начал свою карьеру в Камбодже, которая считается одной из самых "заминированных" стран в мире. После гражданской войны 60-70-х прошлого века там осталось несколько миллионов мин.
Прошлым летом Магава ушел на пенсию.