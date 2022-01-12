Жители все больше отказываются от оплаты наличными

В прошлом году с платежных карт было снято наличных на сумму 4,723 млрд евро, что на 0,5% меньше, чем в 2020 году, когда с платежных карт были сняты 4,746 млрд евро наличными.

Снятие наличных в прошлом году составило 41,41% от общего объема транзакций по картам. Платежи в магазинах в 2021 году составили 40,52%, платежи за легковые автомобили - 5,49%, платежи за транспортные услуги - 2,57%, платежи за коммунальные услуги - 2,23%, платежи за профессиональные услуги - 2,03%.

В свою очередь, в 2020 году на снятие наличных приходилось 45,53% от общего объема транзакций по платежным картам. Платежи в магазинах составили 39,43%, платежи за автомобили - 4,55%, платежи за транспортные услуги - 2,23%, платежи за коммунальные услуги - 1,64%, платежи за профессиональные услуги - 1,71%.

Расчет платежными картами в магазинах в прошлом году был произведен в объеме 4,622 млрд евро, что на 12,5% больше, чем в 2020 году, когда было совершено платежей на 4,109 млрд евро.

В прошлом году расчет за легковые автомобили платежными картами был произведен в объеме 626,232 млн евро, что на 32,2% больше, чем в 2020 году, когда было проведено платежей на 473,874 млн евро.

В прошлом году оплата транспортных услуг платежными картами была произведена на сумму 293,347 млн евро, что на 26% больше, чем в 2020 году, когда оплата транспорта была произведена на сумму 232,769 млн евро.

Безналичные платежи платежными картами за коммунальные услуги в прошлом году составили 254,907 млн евро, что на 48,9% больше, чем в 2020 году, когда объем платежей картами за эти услуги составил 171,137 млн евро.

Сумма безналичных платежей картами за услуги гостиниц в прошлом году составила 100,03 млн евро, что на 67,7% больше, чем в 2020 году, когда платежи за гостиницы были проведены на общую сумму 59,663 млн евро.

Развлекательные услуги были оплачены платежными картами в объеме 98,672 млн евро, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году, когда за развлекательные услуги было выплачено 100,13 млн евро.

Уже сообщалось, что Банк Латвии начал публиковать новый вид статистики - еженедельные данные о расчетах, проведенных в торговых точках в Латвии и за рубежом с помощью платежных карт, выпущенных ведущими латвийскими кредитными учреждениями.

Данные доступны в статистической базе данных INTS Банка Латвии и будут обновляться раз в неделю - каждую среду в 11:30.