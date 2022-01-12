Ср, 12.01.2022
Когда я взял счет за электроэнергию, подумал, что было бы здорово получить такие деньги за мой Ford Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество
Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество

Жители все больше отказываются от оплаты наличными

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В прошлом году в Латвии с помощью платежных карт было совершено безналичных платежей на 6,683 млрд евро, что на 17,7% больше, чем в 2020 году, когда было совершено платежей на 5,677 млрд евро, свидетельствуют данные о платежных картах, обобщенные Банком Латвии.

В прошлом году с платежных карт было снято наличных на сумму 4,723 млрд евро, что на 0,5% меньше, чем в 2020 году, когда с платежных карт были сняты 4,746 млрд евро наличными.

Снятие наличных в прошлом году составило 41,41% от общего объема транзакций по картам. Платежи в магазинах в 2021 году составили 40,52%, платежи за легковые автомобили - 5,49%, платежи за транспортные услуги - 2,57%, платежи за коммунальные услуги - 2,23%, платежи за профессиональные услуги - 2,03%.

В свою очередь, в 2020 году на снятие наличных приходилось 45,53% от общего объема транзакций по платежным картам. Платежи в магазинах составили 39,43%, платежи за автомобили - 4,55%, платежи за транспортные услуги - 2,23%, платежи за коммунальные услуги - 1,64%, платежи за профессиональные услуги - 1,71%.

Расчет платежными картами в магазинах в прошлом году был произведен в объеме 4,622 млрд евро, что на 12,5% больше, чем в 2020 году, когда было совершено платежей на 4,109 млрд евро.

В прошлом году расчет за легковые автомобили платежными картами был произведен в объеме 626,232 млн евро, что на 32,2% больше, чем в 2020 году, когда было проведено платежей на 473,874 млн евро.

В прошлом году оплата транспортных услуг платежными картами была произведена на сумму 293,347 млн евро, что на 26% больше, чем в 2020 году, когда оплата транспорта была произведена на сумму 232,769 млн евро.

Безналичные платежи платежными картами за коммунальные услуги в прошлом году составили 254,907 млн евро, что на 48,9% больше, чем в 2020 году, когда объем платежей картами за эти услуги составил 171,137 млн евро.

Сумма безналичных платежей картами за услуги гостиниц в прошлом году составила 100,03 млн евро, что на 67,7% больше, чем в 2020 году, когда платежи за гостиницы были проведены на общую сумму 59,663 млн евро.

Развлекательные услуги были оплачены платежными картами в объеме 98,672 млн евро, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году, когда за развлекательные услуги было выплачено 100,13 млн евро.

Уже сообщалось, что Банк Латвии начал публиковать новый вид статистики - еженедельные данные о расчетах, проведенных в торговых точках в Латвии и за рубежом с помощью платежных карт, выпущенных ведущими латвийскими кредитными учреждениями.

Данные доступны в статистической базе данных INTS Банка Латвии и будут обновляться раз в неделю - каждую среду в 11:30.

Новая форма статистики включает в себя следующую информацию: количество и сумма внутригосударственных и международных платежей в различных торговых точках в Латвии и за границей картами, выпущенными местными кредитными учреждениями, категория продавца, страна продавца, тип проведения платежа - очно или дистанционно.


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