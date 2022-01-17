Рижский торговый центр вложит 7 миллионов евро в обновление интерьера

Большие изменения включают в себя замену напольного покрытия, обновление инженерных систем, чтобы они соответствовали самым высоким современным требованиям качества, создание отдельных зон, например, семейной комнаты и игровой площадки, а также другие работы по благоустройству.
В концепте использованы работы местных художников мирового масштаба в различных элементах дизайна.
В разработке нового концепта участвовал ряд профессионалов своей сферы. Автором основного концепта является NStudio, а далее его развивали стратегические креативные консультанты – Илона Богдане и Нора Гаваре, в свою очередь строительный надзор осуществляет ООО Fabrum, а управление проектом взяла на себя Санита Рубене.
"Новый интерьер торгового центра Spice выполнен в палитре местных оттенков – свежих, светлых, теплых и натуральных, которые нам близки как нации и стране, а серых и мрачных оттенков мы старались избегать. Особое внимание уделено освещению. Вопреки привычному холодному освещению, которое характерно для торговых центров, новый концепт Spice предусматривает теплое освещение, чтобы создать ощущение уюта и релаксации", – рассказывает о новом проекте стратегический креативный консультант торгового центра Spice и дизайнер интерьера INTERIOR 11 Илона Богдане.
В торговом центре Spice будут созданы новые зоны – семейная комната и игровая площадка.
"Во время творческого процесса мы разбирались, что такое "игра" и "играть", и это не означает, что площадка предназначена только для детей. Это, скорее, воспоминания и радость, которую можно испытать и помнить, поэтому новая игровая площадка создается для всей семьи. Также мы интегрируем в нее характерные для латвийской природы элементы дизайна, например, мягкую мебель, которая по форме напоминает камни на латвийских пляжах", – рассказывает стратегический креативный консультант торгового центра Spice, основатель NŌR design, дизайнер интерьера Нора Гаваре.