Рижский торговый центр вложит 7 миллионов евро в обновление интерьера

Большие изменения включают в себя замену напольного покрытия, обновление инженерных систем, чтобы они соответствовали самым высоким современным требованиям качества, создание отдельных зон, например, семейной комнаты и игровой площадки, а также другие работы по благоустройству.

В концепте использованы работы местных художников мирового масштаба в различных элементах дизайна.

В разработке нового концепта участвовал ряд профессионалов своей сферы. Автором основного концепта является NStudio, а далее его развивали стратегические креативные консультанты – Илона Богдане и Нора Гаваре, в свою очередь строительный надзор осуществляет ООО Fabrum, а управление проектом взяла на себя Санита Рубене.

"Новый интерьер торгового центра Spice выполнен в палитре местных оттенков – свежих, светлых, теплых и натуральных, которые нам близки как нации и стране, а серых и мрачных оттенков мы старались избегать. Особое внимание уделено освещению. Вопреки привычному холодному освещению, которое характерно для торговых центров, новый концепт Spice предусматривает теплое освещение, чтобы создать ощущение уюта и релаксации", – рассказывает о новом проекте стратегический креативный консультант торгового центра Spice и дизайнер интерьера INTERIOR 11 Илона Богдане.

В торговом центре Spice будут созданы новые зоны – семейная комната и игровая площадка.