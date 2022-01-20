Чт, 20.01.2022
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Алексей Навальный, российский оппозиционный политик

Сучка не хотела, а кобель вскочил - хватит обвинять женщин!

ФОТО: Pexels

Дело иммунолога Никифоренко, которого сразу несколько пациенток обвиняют в сексуальном насилии, продолжает стремительно развиваться. Но не сам Никифоренко и даже не его возможные действия стали предметом этой статьи. А комментарии простых людей.

Общий контекст

Быстрое введение в курс дела для тех, кто не слышал про эту историю. Врач-иммунолог Евгений Никифоренко начал свою практику в 1988 году. Десять лет спустя на него появились первые жалобы. В 2008 году Инспекция здравоохранения провела проверку и не нашла ничего предосудительного. В 2009 году было начато расследование, которое длилось четыре года и не завершилось ничем.

Но 8 декабря 2021 года выходит статья Re:Baltica "Нужно раздеться", а также четырехсерийная история в подкасте Dokumentārijs, где рассказывается о четырех женщинах, которые обратились в полицию по поводу сексуального насилия со стороны врача Евгения Никифоренко.

Программа De Facto заявляет, что Инспекция здравоохранения, мягко говоря, не особо и расследовала это дело; Ассоциация иммунологов обещает изучить вопрос поподробнее; Минздрав проверяет инспекцию (хотя активисты предлагают просто уволить всю верхушку); а полиция снова возбудила уголовное дело.

Кому верить в этой ситуации или как на нее реагировать - каждый сам решает для себя лично. И этот текст не про Никифоренко и даже не про сексуальное насилие как таковое. Он про то, что свое мнение можно озвучивать по-разному.

Сама виновата

Итак, вот комментарий, который меня невероятно рассердил.

ФОТО: TVNET

Поведение мужчины по отношению к женщине в значительной мере зависит от поведения самой женщины, соответствия ее стиля одежды при общении.

Очень точно объяснение.

То есть понимаете, да? Женщины уже столетиями доказывают, что могут заниматься наукой, творчеством, спортом, политикой, да чем угодно наравне с мужчинами. Прошли эмансипация, несколько волн феминизма, движение MeToo. А принцип про кобеля и сучку, который я обыграл в заголовке, все еще кому-то кажется актуальным.

Итак, начнем по порядку. Почему этот, с позволения сказать, принцип не работает (оказывается, в 2022 году это все еще нужно объяснять).

Как показывает опыт, одежда не слишком влияет на вероятность быть изнасилованной. За последние пару лет прошло сразу несколько выставок, где показывалось, во что были одеты жертвы сексуального насилия.

Первая выставка What Were You Wearing ("Что на тебе было надето?") прошла в 2013 году в Канзасе. Позже она была проведена не раз и в Канзасе, и в других штатах. Вот пара экземпляров.

Да, конечно, не скафандры... И руки видно. И шею. А если носки сняты, то и щиколотки. Ну как тут удержаться бедным мужчинам?

А вот аналогичная по посылу выставка из Кыргызстана, которая была проведена в прошлом году.

Но, предположим, это все редкие исключения, а большая часть жертв действительно одеты непристойно. Но как вы, возможно, догадываетесь, не все мужчины - насильники. То есть если какую-то женщину изнасиловали на улице, потому что она была слишком откровенно одета, то, видимо, предполагается, что до этого она на своем пути мужчин не встречала. Ну или они проявляли небывалую силу воли и все-таки переступали через свое желание заняться с ней сексом, несмотря на мини-юбку и макияж.

И наконец, то, как выглядят другие люди, вас должно волновать, только если это ваши дети, которые без шапки ходят по улице. В остальных случаях: цвет шубы, длина юбки, пирсинг или татуировки - все это не ваше, черт побери, дело!

Кстати, забавно, когда чужую одежду обсуждают люди, которые активно выступают за личный выбор вакцинироваться или нет. Видимо, внешность человека социально более важна, чем его защищенность от вируса.

Понятно, что мы живем не в идеальном мире. И девушки хоть на словах и могут одеваться как хотят, но в определенных ситуациях лучше задумываться о том, как на это могут среагировать не самые достойные члены общества.

Однако этот комментарий про ситуацию, которая, возможно, произошла в кабинете врача! Не в подворотне за ночным клубом. Не в темном переулке. В месте, где предполагается, что опытный профессионал осмотрит ваше тело исключительно с профессиональной точки зрения!

На телеканале BBC несколько лет назад вышел смешной (и при этом грустный) скетч про то, как офицер полиции опрашивает человека, у которого забрали кошелек. Если вы знаете язык (перевод я, к сожалению, не нашел), то посмотрите.

Если коротко, то по сюжету полицейские предлагают жертве ограбления взять часть ответственности на себя. И одет он был слишком богато, и не кричал громко, и никак не дал понять грабителю, что ему не нравится "расставаться с кошельком".

Я бы сказал, что параллели очевидны. Но на всякий случай. Да, конечно, можно быть более или менее привлекательным для грабителей, насильников и даже убийц. Но а) это работает не всегда и б) мы что, в Средних веках? Можно еще грязью обмазываться, чтобы разбойники на Виленском тракте наши гульдены не выхватили.

Отвечаем на письма

Нет, если бы все ограничилось комментарием выше, то я бы эту статью не писал. Но, к сожалению, такое отношение к потенциальным жертвам сексуального насилия - не единичный случай. И не только на портале TVNET.

ФОТО: TVNET

Ага. Это же самый простой способ заработка. Дорогие читатели, вот вам план.

1. Найдите мужчину-гинеколога
2. Подговорите нескольких его пациенток, чтобы те соврали о насилии
3. Ждите 12 лет (как минимум)
4. ???
5. PROFIT

ФОТО: TVNET

Да-да. Собрались девушки, думают, какое бы хобби себе придумать. Вязание - скучно. Фотография - вторично. Прыжки с парашютом - дорого. О! Сделаем своего Вайнштейна! Тем более план уже есть.

ФОТО: TVNET

"Гы-гы, тупые бабы не знают, что гинеколог делает"... Может, и понимали, Борис, только не у всех хватает вашей смелости потребовать немедленно прекратить. Или они не были уверены. Или боялись - все-таки врач в кабинете главный. Или вы правы и эти девушки действительно путают зубных и гинекологов. Теперь их можно лапать?

ФОТО: TVNET

Эти факты нужно уточнять глубже, по сути. Был ли проведен углубленный опрос этих 20 дамочек и могут ли все, положа руку на сердце и Библию, поклясться, что им это ни капельки не понравилось и не было мысли отправиться к доктору еще разок? Должна быть полная ясность.

Какое правильное первое предложение. И какая хтонь сразу дальше. Даже не буду лезть сюда.

Кстати, под гениальные в своей эмпатии комментарии попали не только пациентки Никифоренко, но и журналистка LTV Ольга Драгилева. Она снимала сюжет про эту историю, а иммунолог обвинил ее в физическом и эмоциональном насилии.

ФОТО: TVNET

По ее прическе можно понять, насколько объективна ее журналистика.

Ну да. Оцениваем уровень журналистики по прическе, а желание женщины, чтобы ее изнасиловали - по одежде. Финал "Битвы экстрасенсов" ваш. Впрочем, об адекватности этого персонажа говорит его ник...

ФОТО: TVNET

Мне больше понравилось, как эта журналистка хотела пальчик в одном месте, чтобы ее обследовали... аж бежала за доктором вслед.

Без комментариев.

И зачем это все?

Что ж, если бы целью моего текста было просто показать, что мир все еще полон отвратительных людей, то я бы закончил здесь. Но, как и снитч в "Дарах смерти", моя статья раскрывается под конец.

Обычно, когда в социальных сетях девушки рассказывают об очередном негативном опыте (приставали на улице, лапали в общественном транспорте, говорили непристойности), кроме комментариев вроде тех, что сверху, превалирует еще и хрестоматийная фраза "ну не все же мужчины такие". И мне как "не такому мужчине" есть что по этому поводу сказать.

Да, на Земле есть отличные мужчины. Замечательные, добрые, уважающие. Вот только проблема в том, что хватает даже небольшого количества "таких мужчин", чтобы это не имело никакого значения.

Когда движение #MeToo было на пике, я стал активно расспрашивать своих подруг и знакомых об их опыте. И оказалось, что я не знаю ни одной девушки или женщины, которая не подвергалась сексуальному насилию.

Я, конечно, говорю не об изнасиловании. Но, например, лапали в автобусе или троллейбусе каждую. И нет, это ненормально. И нет, это не "комплимент их красоте". У меня есть подруги, которые просто-напросто боятся незнакомых мужчин. При том, что они прекрасно осведомлены, что есть и "не такие мужчины". Но лучше обходить "не таких" стороной, чем один раз попасться в лапы "такому".

И я прекрасно понимаю, что найдется огромное количество комментаторов-девушек, которые будут уверять, что у них такого нет, а те, с кем это случается, виноваты сами. В конце концов, даже комментарий, с которого и началась эта статья, написан женщиной (если верить нику по крайней мере). И я очень рад за таких девушек - правда, это большая удача. Но, к огромному сожалению, большая часть женщин не может похвастаться такой удачей.

Тем не менее в наших руках сделать так, чтобы прогресс продолжал неумолимо шагать по планете. Ничего особенного не нужно, есть пара простых шагов.

1. Не занимайтесь виктимблеймингом. Нет, в сексуальном насилии виновата не одежда девушки, не ее макияж и даже не ее поведение. В сексуальном (да и в любом) насилии виноват насильник. В первую, вторую и последнюю очередь. Последнее, что нужно жертве насилия, это еще и груз ответственности за самое страшное в своей жизни.

2. Парни, будьте аккуратнее с личным пространством знакомых вам девушек. Это для вас поцелуй в щечку - невинный ритуал. Но коллега по работе может считать иначе. "Ой, что ж мне теперь, даже не касаться никого?". Нет. Уточните дозволенные границы словами через рот. Несколько раз. Ну и за языком тела понаблюдайте.

3. И уж тем более - будьте осторожны с незнакомыми девушками. Отличное правило, которое я услышал - "Не говорите незнакомым девушкам того, что не хотели бы услышать от амбала в тюремной камере". Да-да, даже комплименты вроде "Какая красотка и одна". Помните, что для незнакомой девушки любой мужчина - потенциальная угроза.

P. S.

Я должен здесь уточнить еще один очень важный момент. Этот текст написан с точки зрения мужчины, который старается быть максимально комфортным и приятным для окружающих его девушек.

Я ни разу не сталкивался с сексуальным насилием ни как жертва, ни как агрессор, хотя уверен, что мое поведение могло быть иногда не очень комфортным. Не строю из себя святого, точно знаю, что не всегда вел себя правильно. И, вероятно, ошибаюсь и сейчас. Но я стараюсь быть лучше.

Этот текст был прочитан сразу несколькими девушками и женщинами, так что я все-таки скромно надеюсь, что вреда он не причинит.

Но если все мое словоизлияние надо было бы выпарить до одного-двух предложений, то я бы написал...

Не будьте мудаками. Пожалуйста.


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