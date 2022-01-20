Сучка не хотела, а кобель вскочил - хватит обвинять женщин!

Без комментариев.

И зачем это все?

Что ж, если бы целью моего текста было просто показать, что мир все еще полон отвратительных людей, то я бы закончил здесь. Но, как и снитч в "Дарах смерти", моя статья раскрывается под конец.

Обычно, когда в социальных сетях девушки рассказывают об очередном негативном опыте (приставали на улице, лапали в общественном транспорте, говорили непристойности), кроме комментариев вроде тех, что сверху, превалирует еще и хрестоматийная фраза "ну не все же мужчины такие". И мне как "не такому мужчине" есть что по этому поводу сказать.

Да, на Земле есть отличные мужчины. Замечательные, добрые, уважающие. Вот только проблема в том, что хватает даже небольшого количества "таких мужчин", чтобы это не имело никакого значения.

Когда движение #MeToo было на пике, я стал активно расспрашивать своих подруг и знакомых об их опыте. И оказалось, что я не знаю ни одной девушки или женщины, которая не подвергалась сексуальному насилию.

Я, конечно, говорю не об изнасиловании. Но, например, лапали в автобусе или троллейбусе каждую. И нет, это ненормально. И нет, это не "комплимент их красоте". У меня есть подруги, которые просто-напросто боятся незнакомых мужчин. При том, что они прекрасно осведомлены, что есть и "не такие мужчины". Но лучше обходить "не таких" стороной, чем один раз попасться в лапы "такому".

И я прекрасно понимаю, что найдется огромное количество комментаторов-девушек, которые будут уверять, что у них такого нет, а те, с кем это случается, виноваты сами. В конце концов, даже комментарий, с которого и началась эта статья, написан женщиной (если верить нику по крайней мере). И я очень рад за таких девушек - правда, это большая удача. Но, к огромному сожалению, большая часть женщин не может похвастаться такой удачей.

Тем не менее в наших руках сделать так, чтобы прогресс продолжал неумолимо шагать по планете. Ничего особенного не нужно, есть пара простых шагов.

1. Не занимайтесь виктимблеймингом. Нет, в сексуальном насилии виновата не одежда девушки, не ее макияж и даже не ее поведение. В сексуальном (да и в любом) насилии виноват насильник. В первую, вторую и последнюю очередь. Последнее, что нужно жертве насилия, это еще и груз ответственности за самое страшное в своей жизни.

2. Парни, будьте аккуратнее с личным пространством знакомых вам девушек. Это для вас поцелуй в щечку - невинный ритуал. Но коллега по работе может считать иначе. "Ой, что ж мне теперь, даже не касаться никого?". Нет. Уточните дозволенные границы словами через рот. Несколько раз. Ну и за языком тела понаблюдайте.

3. И уж тем более - будьте осторожны с незнакомыми девушками. Отличное правило, которое я услышал - "Не говорите незнакомым девушкам того, что не хотели бы услышать от амбала в тюремной камере". Да-да, даже комплименты вроде "Какая красотка и одна". Помните, что для незнакомой девушки любой мужчина - потенциальная угроза.

P. S.

Я должен здесь уточнить еще один очень важный момент. Этот текст написан с точки зрения мужчины, который старается быть максимально комфортным и приятным для окружающих его девушек.

Я ни разу не сталкивался с сексуальным насилием ни как жертва, ни как агрессор, хотя уверен, что мое поведение могло быть иногда не очень комфортным. Не строю из себя святого, точно знаю, что не всегда вел себя правильно. И, вероятно, ошибаюсь и сейчас. Но я стараюсь быть лучше.

Этот текст был прочитан сразу несколькими девушками и женщинами, так что я все-таки скромно надеюсь, что вреда он не причинит.

Но если все мое словоизлияние надо было бы выпарить до одного-двух предложений, то я бы написал...