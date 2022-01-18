Президент: необходимы механизмы поддержки для компенсации роста цен на энергоресурсы

Как указал президент, поддержка малозащищенных групп общества в настоящее время особенно актуальна, и правительство Латвии в дополнение к уже утвержденным механизмам поддержки на этой неделе примет решение и о других мерах.

Как сообщалось, Латвийская федерация пенсионеров направила письмо руководителям страны, в котором выразила обеспокоенность условиями жизни пенсионеров, получателей пенсий по инвалидности и социальных пособий в то время, когда растут цены на продукты питания, товары первой необходимости и услуги.

В письме федерация указала, что высшие должностные лица срочно должны принять решения об улучшении условий жизни пенсионеров и людей с инвалидностью, выделив из средств на непредвиденные расходы финансирование для выплаты единовременных пособий в размере не менее 200 евро.

По данным федерации, у многих пенсионеров счета за электричество выросли в два раза, также растут коммунальные платежи и транспортные расходы.

"Имеющиеся компенсационные механизмы не в состоянии компенсировать стремительное снижение уровня жизни", - отмечает организация.