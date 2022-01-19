Снизить НДС, чтобы справиться со счетами: за и против

Предложения партии премьер-министра Кришьяниса Кариньша "Новое Единство" также не предусматривают такого решения энергетического кризиса, как снижение НДС. В то же время НДС на энергоресурсы уже снизили многие страны Европейского союза, в том числе Эстония, Бельгия, Чехия, Германия, Нидерланды, Польша, Испания.

Одним из основных доводов против снижения НДС, который выдвигает руководитель фракции "Для развития/За!" Юрис Пуце, является то, что нельзя более низкими ценами увеличивать привлекательность природного газа для потребителей, так как это противоречит долгосрочным целям энергетической политики - снизить зависимость от газа.

В свою очередь парламентский секретарь Минфина Интс Далдерис заявил, что снижение НДС - недостаточно целевой инструмент, так как это поможет всем, даже тем, кому поддержка государства не нужна. Кроме того, снижение НДС выгоднее всего окажется для жителей с большим потреблением энергоресурсов, а они относительно зажиточны.

Тем временем министр экономики отмечает, что

НДС будет снижен только на четыре месяца,