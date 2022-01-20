Как в Кекаве и Огре удается сохранить самые низкие в стране тарифы на теплоэнергию

В то время как в большинстве самоуправлений цена на теплоэнергию удвоилась или даже утроилась, угрожая социальной катастрофой, в Кекавском и Огрском краях влияние мирового энергетического кризиса пока не заметили, несмотря на то, что оба самоуправления используют для производства теплоэнергии природный газ, резкий рост цен на который значительно увеличил расходы на теплоэнергию в других самоуправлениях. Как недалеким от Риги краям удалось сохранить тарифы неизменными?

143 евро. Таков полученный в январе счет за двухкомнатную квартиру в Огре. В счет включена плата за отопление, воду, обслуживание, вывоз мусора и т. д.

Отопление в двухкомнатной квартире площадью 53 квадратных метра обошлось всего в 50 евро.

Там же в Огре счет за однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров - 114 евро, из которых плата за отопление составляет 33 евро.

Те жители Огре, которым теплоэнергию поставляет Ogres Namsaimnieks, в этом отопительном сезоне резкого роста цен не ощутят. На это есть несколько причин, но самая главная - в Огре большая часть теплоэнергии, около 70%, производится из биомассы в котельной, в которой в качестве топлива используется щепа (измельченная древесина). По сравнению с природным газом цены на щепу колеблются не столь сильно и если переживают рост, то умеренный.

Это означает, что вклад самоуправления в инфраструктуру, чтобы максимально снизить зависимость от импортированного природного газа, оплатился.

В 2015 году в Огре на территории заброшенного завода в быстром темпе построили котельную, которая производит теплоэнергию, используя местный ресурс - щепу. Проект реализовало муниципальное предприятие Огрского края MS siltums, используя деньги когезионного фонда ЕС и финансирование банка Nordea. Расходы составили 5,9 миллиона евро, а планируемая экономия потребителей по сравнению с предыдущими счетами за отопление - 1 миллион евро в год.

В данный момент в Огре оставшуюся теплоэнергию производят котельные на природном газе, а совсем небольшую часть - когенерационные устройства. Вторая причина, почему в Огре цены на тепло не выросли - предприятие Ogres Namsaimnieks в 2020 году заключило договор о поставке природного газа по фиксированной цене. Он в силе до конца мая 2022 года.

Понятно, что в долгосрочной перспективе и огрчанам придется считаться с изменениями тарифа на теплоэнергию, принимая во внимание, что цены на энергоресурсы поднимаются по всему миру - в том числе и на электричество, которое используют в производстве тепла, - однако скачок счетов не будет столь значительным, как в других местах.

Еще дешевле теплоэнергией торгует предприятие Ķekavas nami - по 39,64 евро за MWh. Причина - автономные, маленькие и автоматизированные котельные, которые ежегодно модернизируются, и заключенный два года назад договор о поставке газа по фиксированной цене.

22 автономные котельные в Кекаве, Валдлаучи, Рамаве и Катлакалнсе были построены еще в 1998 году. Это маленькие автоматизированные котельные без персонала, которые обеспечивают теплоэнергию для обогрева зданий и обеспечения подачи горячей воды.