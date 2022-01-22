Выявлено 5789 новых случаев коронавируса

Выявлено 5789 новых случаев коронавирусаВ больницах 663 человека
За минувшие сутки в Латвии выявлено 5789 новых случаев Covid-19, получены данные о 11 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 5789 новых случаев Covid-19, получены данные о 11 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет.
Кроме того сообщается, что за 20 января было зарегистрировано 9 смертей. Напомним, что вчера данных о смертях не было предоставлено.
Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет.
В прошлый раз "рекорд" по числу выявленных новых случаев Covid-19 был зарегистрирован в четверг, 20 января, - 5972 случая.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 2321,3 случая.
Всего вчера было сделано 26 854 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 21,6%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 330 788 жителей Латвии.
Количество пациентов с Covid-19 в больницах существенно не изменилось
Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки существенно не изменилось, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализированы 88 пациентов с Covid-19, выписаны 19 человек. Общее количество пациентов в больницах уменьшилось за сутки с 672 до 663 человек.
В настоящее время в больницах находятся 576 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 87 человек тяжелое.
В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились почти 24 600 человек.
Вакцинация
К настоящему времени среди совершеннолетних жителей Латвии вакцинацию от Covid-19 завершили около 80%, ревакцинировались - около 27%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
По крайней мере первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 1,05 млн человек, или 55,7% населения страны, две дозы - около 997 000, а еще около 285 000 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.
Таким образом, общее количество завершивших процесс вакцинации составляет 1,282 млн человек, или 68,1% населения страны.
Ревакцинацию в Латвии прошли уже около 405 000 человек, или 21,5% населения.
Среди взрослых жителей страны по крайней мере первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 63%, завершили процесс вакцинации - около 80%, ревакцинировались - около 27%.
В пятницу, 21 января, прививки от Covid-19 сделали 7196 человек, в том числе первую - 583, завершили процесс вакцинации - 367, в том числе 120 привились вакциной Johnson&Johnson. Бустерную вакцинацию прошли 6246 человек.
На этой неделе за пять рабочих дней привились около 42 000 человек, или примерно 8300 день.
В последние недели темпы вакцинации в Латвии снижаются - в первую неделю января в среднем прививалось более 10 000 человек в день, во вторую - чуть более 9000 человек.
Темпы вакцинации поддерживаются бустерной вакцинацией, которая на этой неделе составила 82% общего объема, тогда как первые прививки - всего 8%.
Страны Балтии
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 5735 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 17 человек, сообщает Департамент статистики. 10 из 17 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1055 человек, 93 из них - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 2204,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 27,9%
Всего с начала пандемии коронавирусом в Литве заболели почти 601,6 тыс. человек, скончались 7,7 тыс. человек.
Эстония
За сутки в Эстонии проанализированы 13 578 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 4783.
По состоянию на утро субботы госпитализированы 296 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 212 пациентам, из которых 166 человек, то есть 78,3 процента, не вакцинированы, а у 46 человек (21,7 процента) завершен курс вакцинации.
За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем 193,2 человек в день, на невакцинированных - в среднем по 315,2 человек в день.
По две дозы вакцины в Эстонии получили 62,1 процента населения.