Выявлено 5789 новых случаев коронавируса

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет.

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек в возрасте от 70 до 79 лет;

пять человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Кроме того сообщается, что за 20 января было зарегистрировано 9 смертей. Напомним, что вчера данных о смертях не было предоставлено.

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет.

один человек в возрасте от 30 до 39 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

В прошлый раз "рекорд" по числу выявленных новых случаев Covid-19 был зарегистрирован в четверг, 20 января, - 5972 случая.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 2321,3 случая.

Всего вчера было сделано 26 854 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 21,6%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 330 788 жителей Латвии.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах существенно не изменилось

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки существенно не изменилось, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 88 пациентов с Covid-19, выписаны 19 человек. Общее количество пациентов в больницах уменьшилось за сутки с 672 до 663 человек.

В настоящее время в больницах находятся 576 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 87 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились почти 24 600 человек.

Вакцинация

К настоящему времени среди совершеннолетних жителей Латвии вакцинацию от Covid-19 завершили около 80%, ревакцинировались - около 27%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

По крайней мере первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 1,05 млн человек, или 55,7% населения страны, две дозы - около 997 000, а еще около 285 000 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

Таким образом, общее количество завершивших процесс вакцинации составляет 1,282 млн человек, или 68,1% населения страны.

Ревакцинацию в Латвии прошли уже около 405 000 человек, или 21,5% населения.

Среди взрослых жителей страны по крайней мере первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 63%, завершили процесс вакцинации - около 80%, ревакцинировались - около 27%.

В пятницу, 21 января, прививки от Covid-19 сделали 7196 человек, в том числе первую - 583, завершили процесс вакцинации - 367, в том числе 120 привились вакциной Johnson&Johnson. Бустерную вакцинацию прошли 6246 человек.

На этой неделе за пять рабочих дней привились около 42 000 человек, или примерно 8300 день.

В последние недели темпы вакцинации в Латвии снижаются - в первую неделю января в среднем прививалось более 10 000 человек в день, во вторую - чуть более 9000 человек.

Темпы вакцинации поддерживаются бустерной вакцинацией, которая на этой неделе составила 82% общего объема, тогда как первые прививки - всего 8%.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 5735 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 17 человек, сообщает Департамент статистики. 10 из 17 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1055 человек, 93 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 2204,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 27,9%

Всего с начала пандемии коронавирусом в Литве заболели почти 601,6 тыс. человек, скончались 7,7 тыс. человек.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализированы 13 578 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 4783.

По состоянию на утро субботы госпитализированы 296 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 212 пациентам, из которых 166 человек, то есть 78,3 процента, не вакцинированы, а у 46 человек (21,7 процента) завершен курс вакцинации.

За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем 193,2 человек в день, на невакцинированных - в среднем по 315,2 человек в день.