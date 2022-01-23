Латвийский производитель алкоголя призывает включить в санкционный список спиртовую отрасль Беларуси

В письме компании говорится, что Латвия используется для ввоза дешевого белорусского алкоголя дальше в Европу через Латвию, поэтому Министерство иностранных дел призовут рекомендовать Еврокомиссии включить производителей алкогольной продукции в следующий пакет санкций против Беларуси.

В письме говорится, что режим Александра Лукашенко субсидирует производителей, позволяя им выпускать дешевый алкоголь и конкурировать с латвийскими и европейскими производителями.

В июле 2015 года президент Беларуси Лукашенко подписал указ "О создании белорусского алкогольного холдинга". "Минск Кристалл" объединяет под одной крышей восемь государственных ликеро-водочных заводов, а управляет им белорусский государственный концерн "Белгоспищепром".

"Минск Кристал" в Латвии представляет SIA Belpiščeprom, которое является официальным дилером белорусского государственного алкогольного холдинга в Европейском союзе. Оборот компании в 2020 году составил 10,7 млн ​​евро, в 2019 году - 6,35 млн евро, а в 2018 году - 6,64 млн евро.