Латвийский производитель алкоголя призывает включить в санкционный список спиртовую отрасль Беларуси

В письме компании говорится, что Латвия используется для ввоза дешевого белорусского алкоголя дальше в Европу через Латвию, поэтому Министерство иностранных дел призовут рекомендовать Еврокомиссии включить производителей алкогольной продукции в следующий пакет санкций против Беларуси.
В письме говорится, что режим Александра Лукашенко субсидирует производителей, позволяя им выпускать дешевый алкоголь и конкурировать с латвийскими и европейскими производителями.
В июле 2015 года президент Беларуси Лукашенко подписал указ "О создании белорусского алкогольного холдинга". "Минск Кристалл" объединяет под одной крышей восемь государственных ликеро-водочных заводов, а управляет им белорусский государственный концерн "Белгоспищепром".
"Минск Кристал" в Латвии представляет SIA Belpiščeprom, которое является официальным дилером белорусского государственного алкогольного холдинга в Европейском союзе. Оборот компании в 2020 году составил 10,7 млн евро, в 2019 году - 6,35 млн евро, а в 2018 году - 6,64 млн евро.
"ООО "Белпищепром" очень бережно относится к своей репутации. Из вашего письма следует, что у вас есть информация об обвинениях со стороны латвийских предпринимателей в том, что SIA Belpiščeprom занимается недобросовестной рыночной практикой. Поэтому, пожалуйста, предоставьте факты SIA Belpiščeprom, подтверждающие это утверждение. Кроме того, у нас есть основания полагать, что примерно 70% спиртосодержащих продуктов, поставленных нашей компанией в 2020-2021 годах, скорее всего, были использованы местными производителями в производстве дезинфицирующих средств, доступных населению Латвии", - прокомментировали ситуацию в компании.