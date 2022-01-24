США доставили на Украину уже две партии оружия и боеприпасов

Ранее Великобритания передала армии Украины партию противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Ранее Британия доставила на Украину противотанковые ракетные комплексы NLAW ФОТО: Reuters

Председатель специального комитета нижней палаты британского парламента по обороне Тобиас Эллвуд в субботу сказал Би-би-си, что "очень доволен" этим решением, хотя оно и было запоздалым. Великобритания должна больше поддерживать Украину, считает он. По его словам, Путин "в полной мере пользуется слабостью Запада". "Мы выглядим не готовыми рисковать и почти робкими... Я подозреваю, что вторжение может произойти совсем скоро", - заявил он Би-би-си.

Несмотря на подобные настроения среди британских политиков, в субботу сразу несколько британских средств массовой информации сообщили со ссылкой на свои источники, что глава минобороны Великобритании Бен Уоллес проведет первые с 2013 года переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Сообщается, что Шойгу предложил главе британского оборонного ведомства встретиться в Москве, поскольку 9 лет назад министры обороны двух стран встречались в Лондоне.

Кроме того, по данным источников СМИ, в феврале Москву может посетить министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Во время выступления в Австралии в пятницу Трасс предупредила, что Москва рискует оказаться втянутой в "ужасную трясину", если вторгнется на Украину.

На фоне сообщений о подготовке новых переговоров с Москвой премьер-министр Эстонии Кая Каллас предостерегла от слишком больших уступок России. По ее мнению, Путин пытается шантажировать Запад, и во время следующих попыток договориться о деэскалации основное внимание должно уделяться действиям России.