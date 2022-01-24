США доставили на Украину уже две партии оружия и боеприпасов

"Этот груз включает около 200 тыс. фунтов (около 90 тонн - прим. ред.) летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта", - сообщили американские дипломаты, не уточняя, что именно США поставили Киеву.
"Эта помощь, а также помощь в области обеспечения безопасности на более чем 2,7 млрд долларов США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии", - говорилось в сообщении.
Западные страны в течение нескольких месяцев высказывают опасения, что Россия намерена вторгнуться на украинскую территорию. Российские власти эти обвинения отвергают, однако параллельно выдвинули требование юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и от принятия Украины в свои ряды.
Вооружение для Украины от стран Балтии
Первая партия оружия и боеприпасов прибыла на Украину спустя всего несколько часов после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Женеве.
Вскоре после окончания переговоров Блинкен также поддержал готовящуюся передачу Украине оборонительного вооружения балтийскими странами НАТО - Эстонией, Латвией и Литвой. Он назвал это необходимым условием для того, чтобы Украина могла "защитить себя от неспровоцированной и безответственной агрессии России".
Так Блинкен прокомментировал сообщение министерства обороны Эстонии, что военные балтийских стран НАТО получили одобрение Вашингтона на поставки вооружения Украине.
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выступили с заявлением в поддержку Украины. Они заявили, что после одобрения США оперативно доставят оружие на Украину.
Эстония поставит переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", а Латвия и Литва - переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер". "Джавелины" и "Стингеры" производятся в США.
При этом министры обороны стран Балтии надеются, что Украине не придется применять эти системы.
Однако США и другие страны НАТО исключают отправку своих военнослужащих в помощь Украине в случае начала масштабной войны между Россией и Украиной.
Россия обвиняет Запад в "милитаризации Украины" и "затягивании" ее в НАТО.
Переговоры между Британией и Россией