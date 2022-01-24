Выявлено 3953 новых случая Covid-19

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека - в возрасте то 80 до 89 лет.

Трое скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, один был привит.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1933 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2020 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 2682,1 случая.

Всего вчера было сделано 14 510 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 27,2%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 339 494 жителей Латвии.

Вакцинация

На сегодня ревакцинированы 32,07% жителей, ранее завершивших основной курс вакцинации против Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

В Латвии хотя бы одну прививку против коронавируса сделали 1 332 863 человека, или 70,63% всего населения. Завершили курс вакцинации 1 282 545 человек, или 67,75% жителей, из них 411 340 человек получили также бустерную вакцину.

При пересчете на все совершеннолетнее население курс вакцинации завершен у 79,03% населения, ревакцинированы 26,79% жителей страны.

При этом вакцинация детей в возрасте 5-11 лет все еще идет относительно медленно: первую вакцину на данный момент получили 6263 ребенка, или 4,42% этой возрастной группы.

На прошлой неделе в Латвии против Covid-19 было вакцинировано 48 338 человек, в том числе 4722 человека получили первую дозу или вакцину Johnson & Johnson, 3556 получили вторую дозу, а 40 060 привились дополнительно. Общее количество вакцинированных неделей ранее составило 64 573 человека. На прошлой неделе в среднем 6906 человек в день прививались против Covid-19 по сравнению со средним показателем 9225 человек неделей ранее.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 3637 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Оба скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1058 человек, из них 94 человека - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 700 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 2437,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 30,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболело почти 612,5 тыс. человек, умерло примерно 7,7 тыс. человек.

Эстония

За последние сутки в Эстонии выявлено 5020 новых случаев Covid-19, скончались трое инфицированных.

По состоянию на утро понедельника госпитализирован 321 пациент с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 225 пациентам, из которых 175 человек, то есть 78 процентов, не вакцинированы, а у 50 человек (22 процента) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализировано 12 035 результатов тестов, позитивный результат дали 5040 из них. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в среднем 228,2 случая в день, на 100 000 невакцинированных - в среднем 375,5 случая в день.