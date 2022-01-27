Видео ⟩ В Лондоне лебедь парализовал работу метро на целый час

Пассажиры боялись, что лебедь заденет контактный рельс. Однако почти все время он спокойно сидел и смотрел на прохожих. Сотрудники метро несколько раз пытались прогнать его, но безуспешно. После этого были вызваны волонтеры из благотворительных организаций, однако и тогда за птицей никто не приехал.
В итоге лебедь покинул пути сам. После этого он был передан в руки сотрудников Лондонской службы охраны дикой природы.
В организации отметили, что лебедь был "настолько дезориентирован, что просто не знал, что делать". Он был очень истощен, и потому у него не было сил улететь. Птице была оказана вся необходимая помощь, после чего на следующий день ее выпустили на волю.