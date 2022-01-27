Видео ⟩ В Лондоне лебедь парализовал работу метро на целый час

Пассажиры боялись, что лебедь заденет контактный рельс. Однако почти все время он спокойно сидел и смотрел на прохожих. Сотрудники метро несколько раз пытались прогнать его, но безуспешно. После этого были вызваны волонтеры из благотворительных организаций, однако и тогда за птицей никто не приехал.

Just on hold with the @RSPCA_official about this swan who might be injured pic.twitter.com/wGDB0q3D2F — Nicola Cilliers (@__Nicola__C) January 24, 2022

В итоге лебедь покинул пути сам. После этого он был передан в руки сотрудников Лондонской службы охраны дикой природы.

The London Overground was part suspended for just under 2 hours because of this swan at South Acton earlier 🦢pic.twitter.com/sRJZzmlck6 — Callum Marius (@callummarius) January 24, 2022