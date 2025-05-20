Работники компании CCC Riga Digital Services начнут недельную забастовку

Инициатором забастовки выступил профсоюз LAKRS, отстаивая права работников на равную оплату труда, безопасные условия работы и уважительное отношение. Причиной забастовки стало длительное нежелание работодателя решать важные вопросы, связанные с условиями труда и оплатой.

В среду, 21 мая, с 8:00 до 8:45, у здания CCC Riga Digital Services на ул. Бривибас, 20, в Риге, председатель профсоюза LAKRS Инга Вейиня и активисты профсоюзной организации компании вручат руководству предприятия свои требования.

В профсоюзе подчеркивают, что требования работников обоснованные, конкретные и понятные.

Сотрудники будут требовать равной оплаты труда для всех работников с одинаковыми обязанностями независимо от того, каким языком они владеют или пользуются в процессе работы,

повышения заработной платы для всех работников одной и той же профессии с установлением минимального ежемесячного брутто-оклада в размере не менее 2000 евро до уплаты налогов, сокращенного рабочего дня в предпраздничные дни, а также выполнения других требований.