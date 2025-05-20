Работники компании CCC Riga Digital Services начнут недельную забастовку

В компании SIA CCC Riga Digital Services с среды, 21 мая, по вторник, 27 мая, пройдет забастовка сотрудников, сообщили агентству LETA представители Латвийского профсоюза работников общественных услуг и транспорта LAKRS.
Инициатором забастовки выступил профсоюз LAKRS, отстаивая права работников на равную оплату труда, безопасные условия работы и уважительное отношение. Причиной забастовки стало длительное нежелание работодателя решать важные вопросы, связанные с условиями труда и оплатой.
В среду, 21 мая, с 8:00 до 8:45, у здания CCC Riga Digital Services на ул. Бривибас, 20, в Риге, председатель профсоюза LAKRS Инга Вейиня и активисты профсоюзной организации компании вручат руководству предприятия свои требования.
В профсоюзе подчеркивают, что требования работников обоснованные, конкретные и понятные.
Сотрудники будут требовать равной оплаты труда для всех работников с одинаковыми обязанностями независимо от того, каким языком они владеют или пользуются в процессе работы,
повышения заработной платы для всех работников одной и той же профессии с установлением минимального ежемесячного брутто-оклада в размере не менее 2000 евро до уплаты налогов, сокращенного рабочего дня в предпраздничные дни, а также выполнения других требований.
Закон о забастовках устанавливает, что работников, не участвующих в забастовке и продолжающих работу, нельзя заставлять выполнять обязанности бастующих коллег. Одновременно закон запрещает работодателю во время забастовки нанимать новых работников на места бастующих с целью устранения или предотвращения забастовки либо уклонения от выполнения требований бастующих, отмечают в профсоюзе.
Согласно данным Firmas.lv, в 2023 году у компании CCC Riga Digital Services был оборот в размере 12,596 миллиона евро и прибыль в размере 934 273 евро. Финансовые показатели за 2024 год пока не опубликованы.
Компания CCC Riga Digital Services зарегистрирована в 2018 году, ее уставной капитал составляет 2800 евро. Предприятие полностью принадлежит зарегистрированной в Австрии компании CCC Holding.
Профсоюз LAKRS - это неправительственная организация, объединяющая работников различных профессий, которые на данный момент работают более чем в 200 различных предприятиях и учреждениях государственного и частного сектора. Цель организации - объединение работников для совместных действий в целях признания профсоюза и усиления его влияния в реализации законных требований.
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