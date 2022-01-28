Пт, 28.01.2022
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В Бауском крае тариф на теплоэнергию вырастет в полтора раза

Батарея отопления ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 1 февраля существенно вырастет тариф на теплоэнергию в поселках Пилсрундале и Саулайне Бауского края, сообщили агентству LETA в краевом самоуправлении.

Дума Баускского края утвердила тариф на теплоэнергию в размере 134,90 евро за мегаватт-час. В настоящее время тариф составляет 54,43 евро за мегаватт-час. Таким образом, тариф на тепловую энергию увеличится на 147,8%.

Руководитель коммунальной службы управления Рундальской волости Ивар Черленок пояснил, что повышение тарифа связано со значительным ростом расходов на закупки природного газа и электроэнергии, а также повышением ставки налога на природные ресурсы.


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