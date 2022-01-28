Минимальная зарплата ниже, чем в Латвии - только в одной стране ЕС

В Латвии минимальная заработная плата в настоящее время составляет 500 евро в месяц. Только в Болгарии она ниже (332 евро). Минимальная месячная заработная плата не превышает 700 евро в месяц в Румынии (515 евро), Венгрии (542 евро), Хорватии (624 евро), Словакии (646 евро), Чехии (652 евро), Эстонии (654 евро). и Польше (655 евро). В Литве минимальная заработная плата составляет 730 евро в месяц. Самая высокая месячная минимальная зарплата в ЕС в настоящее время в Люксембурге (2257 евро), Ирландии (1775 евро), Нидерландах (1725 евро), Бельгии (1658 евро), Германии (1621 евро) и Франции (1603 евро). Самая высокая минимальная заработная плата в ЕС почти в семь раз превышает самую маленькую. Минимальные зарплаты не установлены государством в Австрии, Дании, Италии, на Кипре, в Финляндии и в Швеции.