Приближается 1 марта. СГД информирует, кого ожидают изменения в годовой декларации

С 1 марта 2022 года можно подать годовую декларацию о доходах за 2021 год и вернуть переплаченный подоходный налог за оправданные расходы.
СГД отмечает, что в этом году существенных изменений в подаче годовой декларации о доходах не будет.
Незначительные изменения ожидаются при заполнении декларации:
- для профессиональных спортсменов, получающих доход от профессионального спорта,
- ремигрантов из диаспоры при применении необлагаемого минимума иностранного пенсионера,
- при указании обязательных взносов государственного социального страхования, заполнении отчета об убытках и сверхрасходах сельских хозяйств в приложении D3.
Как и прежде, латвийцы, чьи доходы облагаются подоходным налогом, должны следить, чтобы налоговая льгота, примененная в течение года, и прогнозируемый СГД необлагаемый минимум соответствовали их общему годовому доходу. От этого зависит, будет ли после подачи декларации возвращен налог или его придется оплатить.
Декларация должна быть представлена в электронном виде - в Системе электронного декларирования (EDS).
Более подробная информация, а также видеоинструкция по заполнению декларации доступны в разделе "Годовая декларация о доходах" на странице СГД.
О годовой декларации
С 1 марта любой житель Латвии может подать годовую декларацию о доходах, чтобы возместить у государства переплаченный подоходный налог с населения на оправданные расходы, однако многие подавать декларацию - обязаны.
Доплата по налогу будет зафиксирована даже в случае непредставления декларации, а для взыскания переплаченного налога по оправданным расходам (образование, медицина, стоматология, отчисления в пенсионные фонды и т.д.) декларация должна быть подана.
Декларация может быть представлена за последние три года. В случае необходимости декларации за последние три года могут быть также уточнены путем приложения дополнительных чеков.
В течение этого года можно подать годовую декларацию не только за 2021-й, но также за 2020, 2019 и (до 16 июня 2022 года) за 2018 годы.
Самозанятые - субъекты хозяйственной деятельности, а также индивидуальных предприятий, в т.ч. владельцы фермерских и рыбацких хозяйств, являющиеся плательщиками подоходного налога, обязаны подавать декларацию.