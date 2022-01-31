Пн, 31.01.2022
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Никита Троянский, эпидемиолог

Приближается 1 марта. СГД информирует, кого ожидают изменения в годовой декларации

ФОТО: 88studio/shutterstock.com

Остался месяц до подачи годовой декларации о доходах. Для кого-то это обернется праздником после фразы "у вас переплата по налогам", для кого-то - с точностью до наоборот. Apollo.lv связался с представителями Службы государственных доходов (СГД), чтобы выяснить, для каких групп населения ожидаются изменения в подаче годовой декларации.

С 1 марта 2022 года можно подать годовую декларацию о доходах за 2021 год и вернуть переплаченный подоходный налог за оправданные расходы.

СГД отмечает, что в этом году существенных изменений в подаче годовой декларации о доходах не будет.

Незначительные изменения ожидаются при заполнении декларации:

  • для профессиональных спортсменов, получающих доход от профессионального спорта,
  • ремигрантов из диаспоры при применении необлагаемого минимума иностранного пенсионера,
  • при указании обязательных взносов государственного социального страхования, заполнении отчета об убытках и сверхрасходах сельских хозяйств в приложении D3.

Как и прежде, латвийцы, чьи доходы облагаются подоходным налогом, должны следить, чтобы налоговая льгота, примененная в течение года, и прогнозируемый СГД необлагаемый минимум соответствовали их общему годовому доходу. От этого зависит, будет ли после подачи декларации возвращен налог или его придется оплатить.

Декларация должна быть представлена ​​в электронном виде - в Системе электронного декларирования (EDS).

Более подробная информация, а также видеоинструкция по заполнению декларации доступны в разделе "Годовая декларация о доходах" на странице СГД.

О годовой декларации

С 1 марта любой житель Латвии может подать годовую декларацию о доходах, чтобы возместить у государства переплаченный подоходный налог с населения на оправданные расходы, однако многие подавать декларацию - обязаны.

Доплата по налогу будет зафиксирована даже в случае непредставления декларации, а для взыскания переплаченного налога по оправданным расходам (образование, медицина, стоматология, отчисления в пенсионные фонды и т.д.) декларация должна быть подана.

Декларация может быть представлена ​​за последние три года. В случае необходимости декларации за последние три года могут быть также уточнены путем приложения дополнительных чеков.

В течение этого года можно подать годовую декларацию не только за 2021-й, но также за 2020, 2019 и (до 16 июня 2022 года) за 2018 годы.

Самозанятые - субъекты хозяйственной деятельности, а также индивидуальных предприятий, в т.ч. владельцы фермерских и рыбацких хозяйств, являющиеся плательщиками подоходного налога, обязаны подавать декларацию.


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