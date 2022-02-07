В Риге залатали опасные для движения ямы площадью более 5000 квадратных метров
На улицах Риги ликвидированы опасные для движения ямы общей площадью более 5000 квадратных метров, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
На улицах Риги ликвидированы опасные для движения ямы общей площадью более 5000 квадратных метров, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
На текущий момент по технологии холодного асфальтирования заделано 5480 квадратных метров ям. Однако это пока существенно не улучшило общую ситуацию, поэтому жителям по-прежнему предлагается сообщать о ямах на дорогах по телефону Центра управления дорожным движением 8000 3600.
Наиболее быстро ямы образуются на участках дорог с износом дорожного покрытия, где на проезжей части имеются дефекты и трещины. В меняющихся погодных условиях c регулярными осадками, когда температура воздуха колеблется около нуля, под влиянием транспортной нагрузки дорожные дефекты образуются непредсказуемо.
В Риге опасные для движения ямы ликвидируют службы по содержанию проезжих частей. Используется технология холодного асфальтирования, которая подходит для погодных условий при температуре воздуха около нуля. Яма очищается и максимально просушивается перед началом заливочных работ.
На срок службы отремонтированных ям влияет несколько факторов: погодные условия, интенсивность движения и состояние дорожного покрытия. Основной целью этой работы является предотвращение опасности дорожного движения.
Весной, когда среднесуточная температура стабилизируется выше плюс пяти градусов, в городе начнутся плановые ремонты ям на основе привычных технологий - горячей укладки асфальта и укладки асфальтобетона. Такие работы обеспечивают более длительный срок службы дорожного покрытия и позволяют не только отремонтировать потенциально опасные для движения ямы, но и устранить более мелкие дефекты.