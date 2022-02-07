В Риге залатали опасные для движения ямы площадью более 5000 квадратных метров

На текущий момент по технологии холодного асфальтирования заделано 5480 квадратных метров ям. Однако это пока существенно не улучшило общую ситуацию, поэтому жителям по-прежнему предлагается сообщать о ямах на дорогах по телефону Центра управления дорожным движением 8000 3600.

Наиболее быстро ямы образуются на участках дорог с износом дорожного покрытия, где на проезжей части имеются дефекты и трещины. В меняющихся погодных условиях c регулярными осадками, когда температура воздуха колеблется около нуля, под влиянием транспортной нагрузки дорожные дефекты образуются непредсказуемо.

В Риге опасные для движения ямы ликвидируют службы по содержанию проезжих частей. Используется технология холодного асфальтирования, которая подходит для погодных условий при температуре воздуха около нуля. Яма очищается и максимально просушивается перед началом заливочных работ.

На срок службы отремонтированных ям влияет несколько факторов: погодные условия, интенсивность движения и состояние дорожного покрытия. Основной целью этой работы является предотвращение опасности дорожного движения.