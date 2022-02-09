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  • Пробежал в 10 метрах от охотника! Недалеко от парка Avārijas brigāde замечен медведь
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Пробежал в 10 метрах от охотника! Недалеко от парка Avārijas brigāde замечен медведь

Иллюстративное фото. ФОТО: Stuedal/Shutterstock.com

В субботу, 5 февраля, в Ледманской волости Огрского края, в месте, которое находится лишь в четырех километрах от детского развлекательного парка Avārijas brigāde был замечен медведь, сообщает портал medibam.lv.

Он выбежал из леса во время охоты. Животное пересекло линию охотников на расстоянии 10 метров от ближайшего охотника с такой скоростью, что очевидец не успел ни сфотографировать, ни снять хищника.

"Медведь бежит по лесу гораздо быстрее человека. Когда все поняли, что это за животное, охотники перестали его гнать", - рассказал участник событий.

После этого все долго исследовали следы ног косолапого. На вопрос о размере медведя, охотники ответили, что, стоя на всех четырех лапах, он выше пояса взрослого мужчины. О наблюдении сообщат, отправив фотографии следов лап и координаты места.

О наблюдениях за медведями или доказательствах их присутствия, например, о следах, нападениях, разрушениях, желательно сообщать ученым Латвийского государственного научно-исследовательского института леса Silava, осуществляющим учет этих животных.


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