Пробежал в 10 метрах от охотника! Недалеко от парка Avārijas brigāde замечен медведь

Он выбежал из леса во время охоты. Животное пересекло линию охотников на расстоянии 10 метров от ближайшего охотника с такой скоростью, что очевидец не успел ни сфотографировать, ни снять хищника.

"Медведь бежит по лесу гораздо быстрее человека. Когда все поняли, что это за животное, охотники перестали его гнать", - рассказал участник событий.

После этого все долго исследовали следы ног косолапого. На вопрос о размере медведя, охотники ответили, что, стоя на всех четырех лапах, он выше пояса взрослого мужчины. О наблюдении сообщат, отправив фотографии следов лап и координаты места.