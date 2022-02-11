Domina откроет крупнейший в Балтии развлекательный центр

Результаты 2021 года

"Серьезная точка перелома - так можно охарактеризовать ситуацию в отрасли торговых центров во второй год пандемии. Длительный запрет работать для большинства магазинов, уличная торговля как крик о помощи и постоянное приспособление к новым и непредсказуемо меняющимся форматам работы и эпидемиологическим требованиям - все это было не только эмоционально, но и финансово сложно. В результате в прошлом году оборот, поток покупателей и количество чеков в Domina Shopping в целом уменьшились на 26,9%.

Одновременно в 2021 году в работоспособность и развитие центра было вложено более чем 10,2 млн евро, что является крупнейшим годовым объемом инвестиций с тех пор, как центр принадлежит крупнейшей в Балтии компании по управлению коммерческой недвижимостью EfTEN Capital", - информирует Дина Бунце, директор т/ц Domina Shopping.

Дина Бунце ФОТО: Пресс-фото

Самая большая часть инвестиций - 9,5 млн евро, в прошлом году вложенa в создание нового центра развлечений и отдыха Apollo/Skypark (7000 м2) под крышей Domina Shopping, который откроется совсем скоро - весной, с окончанием ограничений пандемии. Свыше 730 тыс. евро было инвестировано в различные улучшения внутренней и внешней инфраструктуры торгового центра, в том числе в ремонт коридоров автостоянки со стороны С, в создание соединяющих с развлекательным центром коридоров и указателей, в новые элементы интерьера, улучшение системы пожарной безопасности и водоснабжения, реализацию нескольких проектов энергоэффективности ISO.

Много вложено также в обеспечение условий эпидемиологической безопасности в связи с Covid-19, например, модернизирована система учета посетителей, обеспечена усиленная дезинфекция помещений и увеличено количество постов охраны.

Также в прошлом году в Domina Shoopping реализованы 19 проектов сотрудничества совместно с новыми и уже постоянными арендаторами. В результате открыты 11 новых мест торговли и обслуживания клиентов - книжный магазин Jānis Roze, пункт здоровья MFD, филиал финансовых услуг Banknote, пакомат Venipak, магазины Fix Price, Lid“, MMOSA и Florindas zieds, торговые стенды Take Berry, AIOO, Robert Smart. В свою очередь восемь прежних арендаторов, таких как Apranga, OptiO optika, Guess, Pet City, Tīrradnis, Rovico, Baltic.space и Tatoo Mosquito, реконструировали свои магазины или сменили месторасположение в Domina.

Планы на 2022 год

Д. Бунце: "Инвестиции в развитие Domina Shopping продолжатся и в этом году, но в более умеренном темпе - шаг за шагом, квартал за кварталом. Однако совершенно ясно, что нашей главной целью в 2022 году станет открытие крупнейшего в Балтии развлекательного центра Apollo/Skypark. Когда это произойдет, мы в прямом и переносном смысле поднимемся над землей, потому что, наконец, станем торговым центром полного концепта, где все необходимое для себя и своей семьи удобно найдут жители со всей Латвии!"

Помимо этого, вложив около 630 тыс. евро, торговый центр в этом году продолжит обновление интерьера (реконструкция и улучшение дизайна в зоне входов A, B и C2), будут улучшены указатели планов эвакуации и пожарной безопасности, модернизированы системы отопления и холодной воды, планируется также проект ISO по улучшению освещения и другие технические новинки.

Ожидается также сотрудничество с несколькими новыми арендаторами. Так, еще в январе был открыт международно известный ресторан быстрого питания Burger King. Ближе к лету планируется открыть несколько новых магазинов одежды и обуви, а также различные пункты услуг.