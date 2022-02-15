Количество медиков, отсутствующих на работе из-за Covid-19, достигло максимума

В Минздраве отмечают, что количество инфицированных и отсутствующих в связи с Covid-19 работников продолжает расти. Кроме того,

в феврале достигнуто наибольшее количество одновременно отсутствующих сотрудников, превышающее показатели конца 2020 года.

Минздрав собрал данные из более чем 40 медучреждений, которые показывают, что на конец 2021 года максимальное число работников медучреждений, одновременно отсутствовавших по причине Covid-19, достигало 628. При этом в начале прошлого года количество отсутствующих сотрудников составляло 1455 человек.