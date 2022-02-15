Прирост экспорта в Латвии - один из самых высоких в Европе

По сравнению с 2020 годом объемы экспорта Латвии увеличились в прошлом году на 24%. Такой же прирост экспорта был в Бельгии и Болгарии.

Выше прирост экспорта в 2021 году был в Греции (+30%), Эстонии и Хорватии (+28%).

В Литве прирост экспорта составил 21%, а меньше всего он был в Ирландии - 2%.

Объемы экспорта в прошлом году выросли во всех странах ЕС.