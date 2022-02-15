Прирост экспорта в Латвии - один из самых высоких в Европе
Прирост экспорта Латвии в прошлом году был одним из самых высоких в ЕС, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.
Прирост экспорта Латвии в прошлом году был одним из самых высоких в ЕС, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.
По сравнению с 2020 годом объемы экспорта Латвии увеличились в прошлом году на 24%. Такой же прирост экспорта был в Бельгии и Болгарии.
Выше прирост экспорта в 2021 году был в Греции (+30%), Эстонии и Хорватии (+28%).
В Литве прирост экспорта составил 21%, а меньше всего он был в Ирландии - 2%.
Объемы экспорта в прошлом году выросли во всех странах ЕС.
Объемы импорта по сравнению с предыдущим годом также выросли во всех государствах ЕС, а самым большим прирост был в Эстонии и Словении (+32%), Литве (+30%), Латвии и Болгарии (+28%).