Семья погибшей на съемках Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина

Муж и девятилетний сын Хатчинс подали иск в окружной суд штата Нью-Мексико. Семья Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина и всю съемочную группу "Ржавчины". Ответчиками по иску проходят помощник режиссера Дэвид Холлс, директор картины Кэтрин Уолтерс, оружейник Ханна Гутьеррес Рид и поставщик оружия Сет Кенни.

"Ответчик Болдуин и другие ответчики по этому делу не выполнили стандартные для отрасли проверки безопасности и не соблюдали основные правила безопасности при использовании настоящего оружия для создания фильма "Ржавчины", что имело фатальные последствия", - говорится в официальном исковом заявлении.

В иске также утверждается, что ответчики были в курсе проблем с безопасностью, в том числе трех предыдущих случайных выстрелов на площадке, но проигнорировали жалобы.

Адвокат актера и других ответчиков заявил, что любое утверждение о том, что Болдуин вел себя безрассудно, является ложным. Адвокат также отметил, что члены съемочной группы полагались на мнения двух специалистов, ответственных за проверку оружия. Они подтвердили, что оно безопасно для использования.

Напомним, инцидент случился 21 октября 2021 года во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие на площадке являлось предметом реквизита. Согласно сообщению Variety, в пистолете был один боевой патрон, однако как он там оказался - до сих пор неясно.