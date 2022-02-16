Signet Bank приобрел Expobank. Как это коснется клиентов?

В банке сообщили, что после получения разрешения Комиссии рынка финансов и капитала и Европейского центрального банка закончена сделка по продаже единственным акционером Expobank Игорем Кимом всех принадлежащих ему акций банку Signet Bank. Условия и сумму сделки стороны договорились не разглашать.

После завершения сделки планируется объединение двух банков, которое будет проведено в течение 2022 года. До объединения Signet Bank и Expobank продолжат работать как отдельные кредитные учреждения, никаких изменений в их повседневной работе с клиентами не ожидается.

Объединенный банк продолжит работу под названием Signet Bank.

Signet Bank был основан в 1992 году под названием Latvijas Biznesa banka. В 2013 году банк сменил название на Bank M2M Europe, а в 2017 году, когда его акционером стала группа латвийских и международных инвесторов, в которую входят Hansalink, Fin.lv и Signet Acquisition III, стал называться Signet Bank.

В конце 2021 года активы Signet Bank, по предварительным данным, составили 356,769 млн евро, прибыль - 2,942 млн евро.

Единственным владельцем Expobank (ранее LTB Bank) в 2012 году стал российский предприниматель Игорь Ким, который ранее был акционером прежнего владельца банка MDM Bank. В 2012 году LTB Bank сменил название на Expobank. Банк был основан в 1991 году под названием Tirdzniecības banka, а позже работал под названиями Latvijas tirdzniecības komercbanka и Latvijas tirdzniecības banka.

Активы Expobank по состоянию на 30 сентября 2021 года составили 86,117 млн евро, убытки - 1,257 млн евро.