В CSDD рассказали, сколько людей не пристегиваются в машине

Baseline - это международный проект, организованный и софинансируемый Европейским союзом для получения информации о восьми показателях безопасности дорожного движения: использовании защитных касок, правильном использовании ремней безопасности и детских сидений, пользовании мобильными устройствами во время движения, соблюдении скоростного режима, управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, скорости оказания помощи, дорожной инфраструктуре и безопасности транспортных средств.

Информация об использовании защитных касок, ремней безопасности и детских сидений, а также о пользовании мобильными устройствами была получена посредством наблюдений. За 48 рабочих и 19 выходных дней было проведено 37 508 наблюдений, в том числе в 87 местах в населенных пунктах и в 30 вне населенных пунктов.

Сделан вывод, что защитными касками пользуются 99,96% мотоциклистов и водителей мопедов, в то время как велосипедисты использовали защитные каски только в 14,7% случаев.

37,6% велосипедистов использовали каски вне населенных пунктов и лишь 13,3% - в населенных пунктах. Кроме того, только 30,8% детей надевают защитные каски для передвижения на велосипеде.

Наблюдения за использованием ремней безопасности показывают, что 8-10% передвигающихся на автомобиле людей не пристегиваются ремнями безопасности. Различия в использовании ремней безопасности наблюдаются в выходные и будние дни, а также в населенных пунктах и за их пределами. Вне населенных пунктов чаще пользуются ремнями безопасности и водители, и пассажиры. Кроме того, вне населенных пунктов местами в выходные дни было сделано наблюдение, что ремнями безопасности пользуются даже 100% пассажиров на задних сиденьях.

По словам Аксенокса, бытует представление, что за пределами населенных пунктов на более высоких скоростях опасность повышается.

При этом всего лишь 62% водителей используют детские кресла или специальные подставки при перевозке детей. Наблюдения производились в основном на парковках или в местах проведения детских мероприятий. Вне населенных пунктов детские кресла используют в 70,4% случаев, а в населенных пунктах - в 55,6%.

Мобильными устройствами во время управления автомобилем пользуются в среднем 9,4% водителей. Из них 9% - водители легковых автомобилей, 14% - водители грузовиков и 3,8% - водители автобусов.

Разрешенную скорость движения соблюдают лишь 29% водителей вне населенных пунктов и 41% - в населенных пунктах.