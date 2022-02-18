Поправки к закону о портах: собраны подписи, чтобы попытаться провести референдум

Депутаты оппозиции указывают, что принятые поправки мотивированы политическим лозунгом о необходимости "рядовой реформы управления портами" и тем, что преобразование управлений Рижского и Вентспилсского портов как лиц публичного права в государственные общества капитала "носят формальный характер, поэтому не достойны надлежащего обсуждения в Сейме".

Парламентарии подчеркивают, что поправки создают неприемлемый прецедент, что в дальнейшем угрожает территориальной и финансовой автономии любого самоуправления Латвии, так как планируется реализовать необоснованную и, по сути, ненужную реформу.

Как заявил руководитель фракции СЗК в Сейме Улдис Аугулис, при обсуждении смены модели управления портами в ответственной комиссии парламента неоднократно задавался вопрос о том, как это отразится на развитии портов, но оценки не было получено. "Активы, с которыми будут работать новые общества капитала, составят полмиллиарда евро. В то же время не проведена оценка, которая бы обосновала поспешную смену управления портами", - сказал он.

По словам Аугулиса, недостаточно проработанный закон вызывает опасения в том, что создаются условия для того, чтобы порты не развивались, а стагнировали. Также представитель СЗК считает, что это попытка двигаться к приватизации портов, что совершенно недопустимо и не отвечает интересам общества и государства.

В письме президенту депутаты указывают, что в соответствии с принятыми поправками к закону о портах около 42% административной территории Вентспилса (в том числе муниципальное имущество на сумму более 150 млн евро) без какого-либо экономического и правового обоснования передается обществу капитала в бессрочное и безвозмездное пользование. Это лишит самоуправления возможности каким-либо образом распоряжаться своим имуществом, что является абсурдной ситуацией.

Что касается преобразования управления Рижского порта, то мнение столичной думы о предусмотренном реформой вложении в собственность нового общества капитала имущества самоуправления даже не было выяснено, несмотря на то, что оппозиция его запрашивала.

"Отсутствие оценки создания новых государственных обществ капитала дает основания считать, что они не будут устойчивыми и финансово самостоятельными. Это в свою очередь означает, что потребуется привлекать государственное или иное дополнительного финансирование", - говорится в письме депутатов президенту.

По их мнению, вполне вероятно, что имущество обществ капитала, которое включает в себя также имущество самоуправлений, может оказаться в руках частных инвесторов, что "в латвийском обществе принято называть прихватизацией".

Как сообщалось, принятые Сеймом поправки к закону о портах предусматривают смену модели управления Рижским и Вентспилсским портами, которые будут преобразованы в общества капитала. До 1 сентября Кабинет министров и самоуправления Риги и Вентспилса должны договориться о создании совместных обществ капитала, в которые государство вложит принадлежащие портовым управлениям активы и имущество, а самоуправления - принадлежащие им активы и имущество на территории портов. В обоих обществах капитала государству будет принадлежать не менее 60%, а самоуправлениям - не более 40% долей капитала.