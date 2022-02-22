ReTV: Почему владельцы затопленных домов могут остаться без компенсации?

Два года назад Гатис купил недвижимость у реки Огре. Крещение наводнением состоялось в конце прошлого года. В декабре в Огре было затоплено несколько жилых домов, в том числе и Гатиса.

"Интересно, потому что, когда мы покупали, конечно, никто нам не рекламировал и ничего не говорил, но сосед был весьма удивлен, что кто-то купил эту собственность".

Затоплен первый этаж дома, отопительный котел и бытовая техника. Имущество было застраховано, и Гатис обратился к страховщику за возмещением ущерба, но компенсацию до сих пор не получил. "Теперь у нас идут различные дебаты. На этот момент они отказали нам на первом этапе, который мы оспариваем. Они говорят, что не могут застраховать имущество, если за последние 20 лет в регионе были наводнения более трех раз".

В течение всего дня 21 февраля ReTV не смог получить комментарий от упомянутой Гатисом страховой компании. Латвийская ассоциация страховщиков утверждает, что каждый страховщик устанавливает свои критерии для недвижимости в зоне риска наводнения.

"Во-первых, нужно прочитать, что вы на самом деле купили, когда на вас обрушились эти наводнения. Например, на какой территории этот риск наводнения покрыт или не покрыт.

Это место у реки Огре, где люди построили свои дома, странное и неподходящее - там этих домов вообще не должно было быть. В советское время там даже не разрешалось строить",

- отмечает Янис Абашинс, президент Латвийской ассоциации страховщиков.

В страховой компании Ergo ReTV пояснили, что возмещение при наводнениях выплачивается в случаях, когда ущерб непредвиден и вызван природной стихией, а не в местах, где такие наводнения частые и регулярные. "То есть если мы видим, что за последние пять лет не было наводнений, то это непредвиденное событие и мы считаем его страховым случаем. Как мы это определяем? Мы проверяем место по карте метеостанции или по адресу, запрашивая информацию о последних событиях в этих местах", - говорит Илзе Андерсоне, директор отдела регулирования возмещения в Ergo.

"Понятно, что страховщики осознают, что если к ним приедет человек из города или поселка Х и захочет застраховать имущество по улице Плуду, 1, где каждый второй год собственность затапливает паводком, то страховщик, скорее всего, скажет ему - риск наводнений вообще не будет страховаться ни за какие деньги", - говорит Янис Абашинс.

По данным Латвийской ассоциации страховщиков, треть объектов недвижимости в Латвии застрахована. Количество случаев, связанных с наводнениями, относительно невелико.

В ассоциации подчеркивают, что наводнения в Латвии только начались, оценки ущерба будут только через несколько недель. Это подтверждается обращением ReTV в страховые компании - в большинстве случаев претензий о возмещении ущерба от наводнения не поступало.