Вт, 22.02.2022
Решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую республики - это вопиющее нарушение международных законов и целостности территории Украины. Эдгар Ринкевич, глава МИД Латвии
Эдгар Ринкевич, глава МИД Латвии

ReTV: Почему владельцы затопленных домов могут остаться без компенсации?

Во время весеннего паводка река Миса вышла из берегов, затопив дороги, сады и дворы ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Этой зимой во многих частях Латвии были наводнения, причинившие ущерб владельцам зданий. Страховщики рассчитывают, что последствия для недвижимости будут оценены только через несколько недель, но получить компенсацию смогут не все, сообщает ReTV.

Два года назад Гатис купил недвижимость у реки Огре. Крещение наводнением состоялось в конце прошлого года. В декабре в Огре было затоплено несколько жилых домов, в том числе и Гатиса.

"Интересно, потому что, когда мы покупали, конечно, никто нам не рекламировал и ничего не говорил, но сосед был весьма удивлен, что кто-то купил эту собственность".

Затоплен первый этаж дома, отопительный котел и бытовая техника. Имущество было застраховано, и Гатис обратился к страховщику за возмещением ущерба, но компенсацию до сих пор не получил. "Теперь у нас идут различные дебаты. На этот момент они отказали нам на первом этапе, который мы оспариваем. Они говорят, что не могут застраховать имущество, если за последние 20 лет в регионе были наводнения более трех раз".

В течение всего дня 21 февраля ReTV не смог получить комментарий от упомянутой Гатисом страховой компании. Латвийская ассоциация страховщиков утверждает, что каждый страховщик устанавливает свои критерии для недвижимости в зоне риска наводнения.

"Во-первых, нужно прочитать, что вы на самом деле купили, когда на вас обрушились эти наводнения. Например, на какой территории этот риск наводнения покрыт или не покрыт.

Это место у реки Огре, где люди построили свои дома, странное и неподходящее - там этих домов вообще не должно было быть. В советское время там даже не разрешалось строить",

- отмечает Янис Абашинс, президент Латвийской ассоциации страховщиков.

В страховой компании Ergo ReTV пояснили, что возмещение при наводнениях выплачивается в случаях, когда ущерб непредвиден и вызван природной стихией, а не в местах, где такие наводнения частые и регулярные. "То есть если мы видим, что за последние пять лет не было наводнений, то это непредвиденное событие и мы считаем его страховым случаем. Как мы это определяем? Мы проверяем место по карте метеостанции или по адресу, запрашивая информацию о последних событиях в этих местах", - говорит Илзе Андерсоне, директор отдела регулирования возмещения в Ergo.

"Понятно, что страховщики осознают, что если к ним приедет человек из города или поселка Х и захочет застраховать имущество по улице Плуду, 1, где каждый второй год собственность затапливает паводком, то страховщик, скорее всего, скажет ему - риск наводнений вообще не будет страховаться ни за какие деньги", - говорит Янис Абашинс.

По данным Латвийской ассоциации страховщиков, треть объектов недвижимости в Латвии застрахована. Количество случаев, связанных с наводнениями, относительно невелико.

В ассоциации подчеркивают, что наводнения в Латвии только начались, оценки ущерба будут только через несколько недель. Это подтверждается обращением ReTV в страховые компании - в большинстве случаев претензий о возмещении ущерба от наводнения не поступало.

Галерея: Наводнение на берегах реки Миса


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back