В 2021 году оборот концерна Latvijas gāze увеличился в три раза

Как указано в сообщении руководства концерна, увеличение оборота связано со значительно более высокими ценами на природный газ, поскольку в 2021 году средняя цена на природный газ была в четыре раза выше, чем в 2020 году. Кроме того, температура воздуха в отопительный период была ниже средней за три года, что увеличило спрос на природный газ.

Снижение прибыли, в свою очередь, связано с тем, что цены на природный газ в зимний период продолжали расти. Однако прибыль компании в четвертом квартале достигла 170 млн евро, что полностью компенсировало убыток с начала года.

В прошлом году Latvijas gāze продала потребителям в Латвии и за границей 14 745 гигаватт/часов (ГВт/ч) природного газа. По сравнению с 2020 годом объемы продаж выросли на 25,1%.

Нетто-оборот сегмента продаж и торговли Latvijas Gāze достиг 525,4 миллиона евро. Увеличение чистой выручки в основном связано с более высокими ценами реализации в связи с развитием ситуации на мировом рынке природного газа, а также с более высокими объемами продаж, чем в 2020 году.

Чистый оборот распределительного сегмента достиг 57,9 млн евро, увеличившись на 18%.

Оборот концерна Latvijas gāze в 2020 году составил 190,494 млн евро, а прибыль – 11,189 млн евро.