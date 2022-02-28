Пн, 28.02.2022
Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. Павел Дуров, создатель Telegram
Павел Дуров, создатель Telegram

Михалков, Газманов, Канделаки и другие российские звезды, поддержавшие войну в Украине

Ранее RUS TVNET рассказывал, кто из знаменитых людей высказался против военных действий России на территории Украины. Но есть и те, кто поддерживает военную кампанию РФ. 

Никита Михалков

По словам российского режиссера и актера Никиты Михалкова, "спецоперация" РФ в Украине "должна, по идее, установить мир хотя бы на Донбассе". Фрагмент его высказывания в программе YouTube-канала "Бесогон ТВ" опубликовал телеканал "Дождь". 

Михалков понимает, что эфиры переполнены различными мнениями об этом, но этот факт его не удивляет, а удивляет то, что говорят западные коллеги. 

"Меня больше волнует, что говорят наши коллеги здесь. Почему вы сейчас заверещали все? Потому что возникла опасность санкций! Потому что у вас дети учатся там, потому что там банки. Не дай бог что-то перекроют. У вас там дома, квартиры, яхты. Это страшно. Чтобы это не случилось и вас это не затронуло, вы рыдаете по поводу бедного украинского народа. 

Никита Михалков ФОТО: скриншот видео

Николай Басков

Российский певец Николай Басков ранее высказал свое отношение к военным действиям России в Украине на своей странице в Instagram.

"Россия войны не начинает, Россия их заканчивает", - сказал он.

По мнению Баскова, операция полностью соответствует международному праву.

"Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Она распространяется не только на Россию как члена ООН, но и на ее союзников - признанных Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик", - отметил артист.

Басков указал, что целью операции РФ является мирная жизнь на Донбассе, а также дефашизация и демилитаризация Украины. Россия таким образом защищает свои границы. Он подчеркнул, что операция несет миротворческий характер и призвана прекратить геноцид и предотвратить нападение на Россию. "Это самозащита России и защита ее союзников", - написал Басков.

После этого высказывания МИД Латвии внес артиста в черный список. 

Олег Газманов

Российский певец Олег Газманов на своей Instagram-странице взялся объяснить, что же сейчас происходит. По его словам, он попытался изложить свой взгляд максимально просто. 

"Вспомнил, что у нас были в школах политинформации. Сейчас в школах, к сожалению, такого нет", - начал свое повествование Газманов. 

Он объяснил, что вокруг России расположены базы с оружием массового поражения, направленные на его страну. 

"Они построены и множатся для уничтожения нашего государства и наших народов, наших семей! Время подлета ракет из Польши, Венгрии и других стран НАТО - минуты! Украину и хотят принять в НАТО! Накачали оружием и 30 лет воспитывают в ненависти к нам. Появилась опасность появления там ядерного оружия, которое при нацистах и неадекватном правительстве, управляемом из-за границы, может быть применено против нас.

Наш президент обещал, что не даст повторить ситуацию как перед Великой Отечественной войной, когда фашисты напали внезапно, вопреки соглашениям и сразу получили стратегическое преимущество", - заметил он. 

Газманов полагает, что "добрыми отношениями и законами, даже официально прописанными на бумаге, врага не остановить".

"Если драка неизбежна - бей первым. В любом случае надо быть со своей страной и народом! Конечно, спецоперация - это крайний случай, но другого выхода нет! Надо понимать, что сегодня именно Россия взяла на себя ответственность и малым сражением предотвратила большую войну в мире. Войну последнюю для всех", - подчеркнул он. 

Он указал, что сегодня России "влепили самые убийственные санкции", но следует "быть сильными и сплоченными".

"Уничтожить или свести к минимуму коррупцию. Сделать рывок в науке, экономике. Стать независимыми и сильными. Тогда выживем. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление - тем крепче бетон!" - подытожил Олег Газманов.

Алла Довлатова

Теле- и радиоведущая Алла Довлатова написала, что "военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины" полностью соответствует международному праву. По словам Довлатовой, ее целью является прекращение войны на Донбассе, дефашизация и демилитаризация Украины, а значит - защита России от военных угроз со стороны НАТО на границах РФ:

"Это миротворческая операция - конец геноцида и предотвращения нападения на Россию и ее союзников. Граждан России, то есть нас с вами, европейские страны и США открыто считали людьми второго сорта (демонстрируя это во всем). Больше нет сил терпеть это издевательство! Хватит вытирать ноги о Россию! Я горжусь, что являюсь гражданкой мощной мировой державы, которая может защитить себя, своих граждан и своих союзников!"

Она отметила, что в течение последних восьми лет ей "было очень больно и стыдно, что на Донбассе погибали мирные жители, в том числе дети, женщины и старики".

"Слава Богу! Этому пришел конец! И еще, все эти годы я страдала от того, что братские народы России и Украины разлучены! В моих жилах течет украинская кровь, и я очень хочу, чтобы мы, как и прежде, были вместе! Мы не враги! Мы - братья и сестры!" - подчеркнула Довлатова.

Телеведущий RT Антон Красовский

Телеканал "Дождь" показал видеоролик, в котором Красовский сжег свою визу в США вместе с паспортом: 

"Гори ты в аду. Проклятая Америка, проклятые пиндосы. Мы вас ненавидим. Не хотим к вам больше никогда".

Владимир Машков  

Российский актер Владимир Машков написал в соцсетях, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина. 

"8 лет идет открытая война, за которой наблюдает "цивилизованный" мир, но предпочитает ее не замечать. Я поддерживаю решение нашего президента о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик как единственно возможное в сложившейся ситуации сейчас. Люди, прожившие все эти годы в войне, наконец получили надежду на мирную жизнь. Они сейчас в безопасности. Вместо того, чтобы множить ненависть к друг другу и к своей стране, помогите тем, кому сейчас это действительно необходимо", - написал он.

Амиран Сардаров

Ютубер Амиран Сардаров заметил в соцсетях, что в войне нет и не может быть ничего хорошего. Он указал, что хотел бы разобраться в причинах происходящего. 

"Проще всего обвинить во всем Россию - как обычно это бывает. Посылать в ее сторону все возможные проклятия в виде санкций. Все превратились в миротворцев, а из нас сделали агрессора номер 1. Тогда вопрос: почему от всех этих "миротворцев" я не слышал ни одного призыва к миру на Донбассе за 8 лет? В Штатах, например, там вообще никто не в курсе, что на Донбассе столько лет разрываются снаряды!" - написал он. 

Ютубер заметил, что там тоже были люди. Они 8 лет жили в ужасных условиях.

"Их уничтожали! Не били по военной инфраструктуре, нет. Там разрушались и продолжают разрушаться гражданские объекты, погибают мирные люди - дети, учителя, старики! От чьих пуль? От тех, за кого сегодня переживают всем миром. От пуль президента, который в 2019-м кричал, что за год остановит войну", - возмущается Сардаров. 

По мнению Амирана, Владимир Зеленский позиционировал себя как "президент мира, а превратился в президента войны".

"Я принимаю решение нашего президента и всего руководства. Если мы сейчас не защитим свои национальные интересы, то люди Донбасса, россияне и украинцы, окажутся на месте Югославии, Ирака, Ливии и Сирии. Я не утрирую и не нагнетаю, ребята. Может, я где-то сбился, ушел в сторону, но этот поток мыслей я наконец выплеснул", - подытожил Сардаров. 

Тина Канделаки

Подержала решение президента РФ и телеведущая Тина Канделаки

"И главное: когда вы видите посты в соцсетях со словами: "Ужас, как же мне стыдно за Россию, как жалко украинцев!" - поищите у этих же праведников слова о смерти людей на Донбассе. Прям за последние 8 лет. Вы удивитесь", - написала она в финале своей публикации. 

Вячеслав Манучаров

Телеведущий и актер Вячеслав Манучаров написал в соцсетях, что не перестает удивляться "лицемерию американской администрации, которая вторгалась со своей военной "помощью" практически во все страны Ближнего Востока, чтобы в них воцарила "демократия". Но каждый раз оставляла после себя хаос. 

"И когда сейчас Россия в прямом смысле слова спасает граждан ЛНР и ДНР, это "миролюбивые" Штаты, конечно, осуждают. Мы все за то, чтобы не было войны и наступил долгожданный мир. Но началась эта война не сейчас, а 8 лет назад, и развязала ее не Россия", - указал он. 

Майдан он сравнил с гражданской революцией, которая принесла с собой национализм, геноцид и прочие гадости. Он понимает, что "братоубийственную войну нельзя просто остановить, ее можно только закончить". Именно это, по его мнению, и делает сейчас Путин. 

Дмитрий Певцов

Актер Дмитрий Певцов опубликовал видеообращение, в котором анонсировал концерты в помощь детям Донбасса. 

Напомним, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. 

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