Михалков, Газманов, Канделаки и другие российские звезды, поддержавшие войну в Украине

"Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Она распространяется не только на Россию как члена ООН, но и на ее союзников - признанных Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик", - отметил артист.
Басков указал, что целью операции РФ является мирная жизнь на Донбассе, а также дефашизация и демилитаризация Украины. Россия таким образом защищает свои границы. Он подчеркнул, что операция несет миротворческий характер и призвана прекратить геноцид и предотвратить нападение на Россию. "Это самозащита России и защита ее союзников", - написал Басков.
После этого высказывания МИД Латвии внес артиста в черный список.
Российский певец Олег Газманов на своей Instagram-странице взялся объяснить, что же сейчас происходит. По его словам, он попытался изложить свой взгляд максимально просто.
"Вспомнил, что у нас были в школах политинформации. Сейчас в школах, к сожалению, такого нет", - начал свое повествование Газманов.
Он объяснил, что вокруг России расположены базы с оружием массового поражения, направленные на его страну.
"Они построены и множатся для уничтожения нашего государства и наших народов, наших семей! Время подлета ракет из Польши, Венгрии и других стран НАТО - минуты! Украину и хотят принять в НАТО! Накачали оружием и 30 лет воспитывают в ненависти к нам. Появилась опасность появления там ядерного оружия, которое при нацистах и неадекватном правительстве, управляемом из-за границы, может быть применено против нас.
Наш президент обещал, что не даст повторить ситуацию как перед Великой Отечественной войной, когда фашисты напали внезапно, вопреки соглашениям и сразу получили стратегическое преимущество", - заметил он.
Газманов полагает, что "добрыми отношениями и законами, даже официально прописанными на бумаге, врага не остановить".
"Если драка неизбежна - бей первым. В любом случае надо быть со своей страной и народом! Конечно, спецоперация - это крайний случай, но другого выхода нет! Надо понимать, что сегодня именно Россия взяла на себя ответственность и малым сражением предотвратила большую войну в мире. Войну последнюю для всех", - подчеркнул он.
Он указал, что сегодня России "влепили самые убийственные санкции", но следует "быть сильными и сплоченными".
"Уничтожить или свести к минимуму коррупцию. Сделать рывок в науке, экономике. Стать независимыми и сильными. Тогда выживем. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление - тем крепче бетон!" - подытожил Олег Газманов.
Теле- и радиоведущая Алла Довлатова написала, что "военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины" полностью соответствует международному праву. По словам Довлатовой, ее целью является прекращение войны на Донбассе, дефашизация и демилитаризация Украины, а значит - защита России от военных угроз со стороны НАТО на границах РФ: