Михалков, Газманов, Канделаки и другие российские звезды, поддержавшие войну в Украине

"Это миротворческая операция - конец геноцида и предотвращения нападения на Россию и ее союзников. Граждан России, то есть нас с вами, европейские страны и США открыто считали людьми второго сорта (демонстрируя это во всем). Больше нет сил терпеть это издевательство! Хватит вытирать ноги о Россию! Я горжусь, что являюсь гражданкой мощной мировой державы, которая может защитить себя, своих граждан и своих союзников!"

Она отметила, что в течение последних восьми лет ей "было очень больно и стыдно, что на Донбассе погибали мирные жители, в том числе дети, женщины и старики".

"Слава Богу! Этому пришел конец! И еще, все эти годы я страдала от того, что братские народы России и Украины разлучены! В моих жилах течет украинская кровь, и я очень хочу, чтобы мы, как и прежде, были вместе! Мы не враги! Мы - братья и сестры!" - подчеркнула Довлатова.

Телеведущий RT Антон Красовский

Телеканал "Дождь" показал видеоролик, в котором Красовский сжег свою визу в США вместе с паспортом:

"Гори ты в аду. Проклятая Америка, проклятые пиндосы. Мы вас ненавидим. Не хотим к вам больше никогда".

Владимир Машков

Российский актер Владимир Машков написал в соцсетях, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина.

"8 лет идет открытая война, за которой наблюдает "цивилизованный" мир, но предпочитает ее не замечать. Я поддерживаю решение нашего президента о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик как единственно возможное в сложившейся ситуации сейчас. Люди, прожившие все эти годы в войне, наконец получили надежду на мирную жизнь. Они сейчас в безопасности. Вместо того, чтобы множить ненависть к друг другу и к своей стране, помогите тем, кому сейчас это действительно необходимо", - написал он.

Амиран Сардаров

Ютубер Амиран Сардаров заметил в соцсетях, что в войне нет и не может быть ничего хорошего. Он указал, что хотел бы разобраться в причинах происходящего.

"Проще всего обвинить во всем Россию - как обычно это бывает. Посылать в ее сторону все возможные проклятия в виде санкций. Все превратились в миротворцев, а из нас сделали агрессора номер 1. Тогда вопрос: почему от всех этих "миротворцев" я не слышал ни одного призыва к миру на Донбассе за 8 лет? В Штатах, например, там вообще никто не в курсе, что на Донбассе столько лет разрываются снаряды!" - написал он.

Ютубер заметил, что там тоже были люди. Они 8 лет жили в ужасных условиях.