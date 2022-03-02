ЦСУ: долги за коммунальные услуги в прошлом году были у 6,1% жителей

ЦСУ также отмечает, что по сравнению с 2011 годом, когда 22,6% домохозяйств хотя бы раз имели задолженность по коммунальным платежам из-за отсутствия денег, количество таких должников постепенно сокращается.

В 2021 году больше всего должников по коммунальным платежам было среди домохозяйств с детьми - с одним взрослым и детьми (12,9%), супружеских пар с тремя и более детьми (10,6%), домохозяйств, состоящих из одного человека в возрасте от 16 до 64 лет (10,0%). В свою очередь наиболее добросовестно оплачивали коммунальные услуги домохозяйства одиноких пенсионеров (65 лет и старше) и супружеские пары с одним ребенком, среди которых было меньше всего должников по коммунальным платежам - 3,2%.

В прошлом году расходы на содержание жилья в Латвии составляли в среднем 165 евро в месяц на домохозяйство, что на 9 евро больше, чем годом ранее. В 2021 году домохозяйства тратили на жилье 11,6% своих доходов, в 2020 году - 11,8%.

Самые высокие расходы на содержание жилья были в Рижском регионе - 211 евро в месяц и в Риге - 186 евро в месяц. В то же время домохозяйства в Земгале в течение года платили за жилье в среднем 148 евро в месяц, в Курземе - 141 евро в месяц, в Латгале - 115 евро в месяц.

Пары с двумя детьми в прошлом году тратили на жилье в среднем 281 евро в месяц, пары с тремя и более детьми - 265 евро в месяц, пары с одним ребенком - 217 евро в месяц, один взрослый с детьми - 198 евро в месяц.

Меньше всего на жилье тратили домохозяйства с одним человеком - домохозяйства с одним человеком в возрасте от 16 до 64 лет тратили в среднем 139 евро в месяц, а домохозяйства с одинокими пожилыми людьми (старше 65 лет) - 99 евро в месяц.

По данным ЦСУ, подорожание коммунальных услуг больше всего повлияло на одиноких пенсионеров (в возрасте 65 лет и старше) - они тратили на жилье 20,8% своего дохода. Для домохозяйств с одним взрослым и детьми расходы на жилье составляли 18,7% доходов, а лица в возрасте от 16 до 64 лет тратили на жилье 16,5% доходов.