Эвакуация вместе с питомцем: что нужно знать?

Помните о домашних животных!

Если вам небезопасно оставаться в районе бедствия, то вашим животным – тоже. Не оставляйте животных внутри помещения и привязанными или не привязанными на улице. Иначе они могу получить травмы. Берите питомца с собой, даже если вы считаете, что сможете вернуться домой всего через несколько часов. Выезжайте заблаговременно - если вы будете ждать приказа об эвакуации, вам могут не разрешить взять животных с собой.

Не откладывайте приготовления на последний момент

Население может быть предупреждено за несколько часов или дней вперед. Заранее подготовьте брелоки, записки, нашивки с вашим телефоном и его кличкой, которые будут всегда на ошейнике вашего животного (в экстренной ситуации телефон также можно написать от руки на бумаге и прикрепить на поводок). Для котов такую записку можно прикрепить в переноске.

Животное должно находиться в клетке или на поводке!

Если вы находитесь в укрытии или убежище, где много людей, то даже самый коммуникабельный кот должен оставаться в клетке. Ее можно прикрыть пледом с одной стороны. Держите собак на поводке, а кошек – в ящиках для перевозки.

Что нужно знать?

Если начинается чрезвычайная ситуация, держите животных в доме, чтобы их легко было найти. Убежища для животных будут заполняться в порядке живой очереди. Узнайте заранее, чтобы выяснить, имеются ли свободные места. Если вы не дома, договоритесь с теми, кому вы доверяете, чтобы они забрали ваших животных, если вас не будет дома во время чрезвычайной ситуации. Эти люди должны уметь обращаться с вашим питомцем.

ФОТО: AP Photo/Bernat Armangue/ Scanpix

Что нужно держать наготове?

Животные часто привыкают к своей посуде. В состоянии стресса они могут отказаться от еды. Сложите в одно место заранее корм, воду, миски для еды и лекарства, если ваше животное в них нуждается. Возьмите с собой плед, на котором спит животное (если он небольшой), любимую игрушку. Это поможет сократить стресс.

Список может быть таким:

Лекарства и ветеринарные документы, сложенные в водонепроницаемый контейнер, и аптечка первой помощи.

Прочные поводки и ошейники.

Ящик для транспортировки, достаточно просторный, чтобы животное могло в нем стоять, поворачиваться и ложиться.

Одеяла или полотенца для подстилок.

Фотографии, по которым можно опознать ваших питомцев и доказать, что они ваши.

Корм и вода (не менее чем на семь дней для каждого животного).

Миски, кошачий песок и ящик для песка, механический консервный нож.

Не помешает какая-то информация о животном, его поведении, здоровье привычках.

Вам могут пригодиться с собой газеты, бумажные полотенца и полиэтиленовые мусорные мешки.