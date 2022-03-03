Эвакуация вместе с питомцем: что нужно знать?

В самых разных экстренных ситуациях люди не забывают про своих любимцев. Тем более, что их безопасность в руках хозяев. Рассказываем, что необходимо знать и как подготовиться к эвакуации со своим питомцем, если предстоит стремительно покинуть дом.
Помните о домашних животных!
Если вам небезопасно оставаться в районе бедствия, то вашим животным – тоже. Не оставляйте животных внутри помещения и привязанными или не привязанными на улице. Иначе они могу получить травмы. Берите питомца с собой, даже если вы считаете, что сможете вернуться домой всего через несколько часов. Выезжайте заблаговременно - если вы будете ждать приказа об эвакуации, вам могут не разрешить взять животных с собой.
Не откладывайте приготовления на последний момент
Население может быть предупреждено за несколько часов или дней вперед. Заранее подготовьте брелоки, записки, нашивки с вашим телефоном и его кличкой, которые будут всегда на ошейнике вашего животного (в экстренной ситуации телефон также можно написать от руки на бумаге и прикрепить на поводок). Для котов такую записку можно прикрепить в переноске.
Животное должно находиться в клетке или на поводке!
Если вы находитесь в укрытии или убежище, где много людей, то даже самый коммуникабельный кот должен оставаться в клетке. Ее можно прикрыть пледом с одной стороны. Держите собак на поводке, а кошек – в ящиках для перевозки.
Что нужно знать?
Если начинается чрезвычайная ситуация, держите животных в доме, чтобы их легко было найти. Убежища для животных будут заполняться в порядке живой очереди. Узнайте заранее, чтобы выяснить, имеются ли свободные места. Если вы не дома, договоритесь с теми, кому вы доверяете, чтобы они забрали ваших животных, если вас не будет дома во время чрезвычайной ситуации. Эти люди должны уметь обращаться с вашим питомцем.
Что нужно держать наготове?
Животные часто привыкают к своей посуде. В состоянии стресса они могут отказаться от еды. Сложите в одно место заранее корм, воду, миски для еды и лекарства, если ваше животное в них нуждается. Возьмите с собой плед, на котором спит животное (если он небольшой), любимую игрушку. Это поможет сократить стресс.
Список может быть таким:
Лекарства и ветеринарные документы, сложенные в водонепроницаемый контейнер, и аптечка первой помощи.
Прочные поводки и ошейники.
Ящик для транспортировки, достаточно просторный, чтобы животное могло в нем стоять, поворачиваться и ложиться.
Одеяла или полотенца для подстилок.
Фотографии, по которым можно опознать ваших питомцев и доказать, что они ваши.
Корм и вода (не менее чем на семь дней для каждого животного).
Миски, кошачий песок и ящик для песка, механический консервный нож.
Не помешает какая-то информация о животном, его поведении, здоровье привычках.
Вам могут пригодиться с собой газеты, бумажные полотенца и полиэтиленовые мусорные мешки.
Сейчас из-за войны украинцы вынуждены прятаться в бомбоубежищах и уезжать из страны. С собой они берут своих домашних животных. Портал "Медуза" публикует фотографии людей, которые спасаются вместе со своими питомцами.