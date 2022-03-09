Доклад ОЭСР о социальном неравенстве, инновациях и доступности жилья в Латвии

ОЭСР подчеркнула, что Латвии необходимо уделять больше внимания сокращению неравенства доходов и повышению производительности, чтобы продолжать обеспечивать рост, конкурентоспособность и повышение благосостояния своего населения.

Эксперты ОЭСР рекомендуют и дальше улучшать рынок труда и расширять возможности трудоустройства, сосредоточив внимание на развитии системы здравоохранения, решении экологических и климатических задач, а также на поощрении инвестиций и поддержке инноваций и развития навыков для содействия росту экспорта в Латвии.

Экономический отчет ОЭСР о Латвии за 2022 год содержит углубленную оценку динамики экспорта Латвии и вопросов, связанных с экспортом. ОЭСР считает, что основной проблемой для успешного развития латвийского экспорта является обеспечение рынка труда человеческими ресурсами, что позволило бы расширить производство и выйти на новые экспортные рынки с новыми и инновационными продуктами.

Для этого Латвии необходимо сократить неравенство доходов, устранить региональные различия и улучшить доступность жилья. Латвии также необходимо и дальше повышать эффективность системы правосудия, продолжать реформы здравоохранения, улучшать пенсионную систему и укреплять систему образования, науки и инноваций.

ОЭСР: доступность жилья и его качество в Латвии являются большой проблемой

Доступность жилья и его качество в Латвии являются большой проблемой, для решения которой необходимы долгосрочная всеобъемлющая стратегия и крупные ресурсы, говорится в новейшем докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о Латвии.

Как указывают эксперты ОЭСР,

в Латвии большая часть жилья перенаселена, устарела и находится в плохом техническом состоянии.

Данные за 2020 год свидетельствуют о том, что у 9% домохозяйств нет собственного внутреннего туалета со смывом, у 10% - душа или ванны.

В Латвии количество жилья на 25-30% превышает количество домохозяйств, однако большая часть свободного жилья находится в удаленных местах, где спрос на жилье уменьшился.

По данным ОЭСР за 2020 год, 44% домашних хозяйств Латвии слишком бедны, чтобы взять ипотечный кредит для покупки жилья площадью 75 квадратных метров, но в то же время достаточно обеспечены, чтобы не соответствовать критериям получения жилищных пособий.

В то же время в Латвии достаточно низкий средний налог на недвижимость, отмечает ОЭСР.

В отчете подчеркивается, что в Латвии ничтожен рынок аренды социального и частного жилья, что негативно влияет на мобильность рабочей силы и заставляет домашние хозяйства проживать в жилье плохого качества или в неподходящих домах. Согласно данным за 2020 год, в Латвии в течение пяти лет в другое жилье переехали всего 9,7% домохозяйств по сравнению с 21,6% в среднем по ОЭСР, при этом только 0,5% поменяли место жительства из-за работы.

Несмотря на проблемы на рынке жилья, ОЭСР отмечает, что в Латвии только 14,2% семей с низкими доходами тратят на жилье более 40% бюджета. В среднем в странах ОЭСР доля таких домохозяйств составляет 35,2%. Кроме того, в Латвии нет значительных проблем с бездомными.

В качестве важной задачи ОЭСР называет необходимость повышения энергоэффективности жилья, так как большая его часть в Латвии обогревается биомассой, которая создает две трети загрязнения мелкими частицами, и этот показатель в расчете на душу населения в четыре раза превышает средний по странам ОЭСР.

Кариньш и генеральный секретарь ОЭСР: введенные против России санкции приведут с огромным переменам в мире

Премьер-министр Кришьянис Кариньш и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн согласны с тем, что вторжение путинского режима в Украину и введение санкций против России приведут к огромным изменениям в мировой экономической системе, включая отказ от ископаемого топлива.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Сандриса Сабаева, сегодня на встрече с Корманном Кариньш обсудил влияние войны в Украине на мировую экономику и возможности смягчения ее последствий, особенно в энергетическом секторе.

Кариньш призвал экспертов ОЭСР проанализировать ситуацию и выступить с предложениями, как быстрее и успешнее адаптироваться к этим изменениям.

Премьер-министр приветствовал решение ОЭСР приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией и продолжить оказание помощи Украине.