PTAC: Faberlic Baltija пытается обойти санкции с помощью системы PayPal

В PTAC отмечают, что реальным бенефициаром Faberlic Baltija является Алексей Нечаев, депутат Государственной думы РФ, на которого распространяются санкции Европейского союза (ЕС). Санкции были введены против Нечаева вместе с другими депутатами Госдумы, которые призвали к признанию независимости двух восточных территорий Украины - самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, - а затем ратифицировали с ними договоры о дружбе.

Представители PTAC отмечают, что, следуя таким и подобным советам, осуществляя платежи на платежные счета лиц, включенных в санкционные списки, или лиц, связанных с ними, совершается попытка обойти санкции.

Обход или попытка обхода санкций является административным и уголовным правонарушением.

PTAC призывает к соблюдению ограничений, установленных Законом о санкциях, и в случае, если поставщик услуг или продавец внезапно больше не может осуществлять платежи с использованием платежных инструментов, используемых до сих пор, обратить внимание, на то, не связано ли конкретное юридическое лицо с санкциями.

PTAC указывает, что такие подозрительные случаи могут быть призывами к использованию различных иностранных платежных систем или платформ (PayPal, WePay, Skrill, Intuit и т. д.) или других инструментов, которые могут переводить финансовые или эквивалентные ценности, такие как криптовалюты (Bitcoin, Etherium, и др.).

Потребители и юридические лица должны сообщать о нарушениях Закона о санкциях так же, как и о любом другом возможном уголовном правонарушении - необходимо поставить в известность правоохранительные органы, указывают представители PTAC.