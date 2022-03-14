Повышение пенсионного возраста в Латвии: что брать во внимание?

В настоящее время пенсионный возраст повышается на три месяца ежегодно до 65 лет к 2025 году, но Организация экономического сотрудничества и развития ( ОЭСР ) призывает продлить трудовую жизнь людей и увеличить пенсионные взносы, указывая, что Латвия занимает второе место по уровню бедности среди пожилых.

Также, по его мнению, люди старше 65 лет не всегда имеют достаточно крепкое здоровье, чтобы продолжать работать, а навыки пожилых людей не всегда будут соответствовать требованиям рынка труда. Соответственно, для продолжения повышения пенсионного возраста после 2025 года необходимо учитывать как состояние здоровья этих лиц, так и наличие возможностей на рынке труда и условий труда для данной возрастной группы.