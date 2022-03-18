Политика кохезии помогла сократить финансовый разрыв в ЕС

Политика кохезии стала важным источником инвестиций и внесла неоценимый вклад в сокращение финансового разрыва между регионами. Финансирование сплочения между программным периодом 2007-2013 гг. и программным периодом 2014-2020 гг. увеличилось с 34% до 52% от общего объема государственных инвестиций. Это позволило создать десятки тысяч новых рабочих мест, отремонтировать дороги и мосты, дома и общественные здания и так далее, чтобы улучшить условия жизни людей.

С 2001 года наименее развитые регионы Восточной Европы догнали остальные страны ЕС, а число людей, подверженных риску бедности и социальной изоляции, за период с 2012 по 2019 год сократилось на 17 миллионов.

"Восьмой отчет о кохезии четко показывает роль политики сплочения в содействии конвергенции и сокращении национальных и региональных различий в ЕС. Выделяя области, в которых государствам-членам и регионам необходимо работать больше и лучше, доклад позволяет нам извлечь уроки из прошлого, чтобы лучше подготовиться к предстоящим вызовам. Нам надо ускорить принятие и реализацию программы политики кохезии на 2021-2027 годы, чтобы мы могли продолжать поддерживать регионы в борьбе с пандемией, получать все преимущества от перехода к "зеленой" и цифровой Европе и добиваться долгосрочного роста", - сказала Элиза Феррейра, европейский комиссар по политике сплочения и реформам.

В последнее время политика кохезии помогла регионам ЕС справиться с проблемами, вызванными пандемией коронавируса и их последствиями. Два пакета, принятые весной 2020 года (CRII и CRII+), предлагали деньги для немедленного использования, способствовали гибкости в расходовании средств, увеличили ставку софинансирования до 100% и расширили сферу действия Фонда солидарности ЕС.

В рамках инструмента NextGenerationEU REACT-EU было выделено еще 50,6 млрд евро для поддержки восстановления после пандемии и предоставления регионам и городам возможности продолжать инвестировать в свой рост в рамках подготовки к программному периоду 2021-2027 годов. Этот инструмент также обеспечил столь необходимую систему безопасности для наименее защищенных людей, чье положение ухудшилось в результате пандемии.

Хотя ЕК заслуживает похвалы за ряд добрых дел, есть и проблемы. В докладе подчеркивается, что многие регионы со средним уровнем дохода и менее развитые регионы, особенно на юге и юго-западе ЕС, пострадали от экономической стагнации или рецессии. Региональный инновационный разрыв в Европе увеличился из-за недостаточного инвестирования в в области исследований и разработок и неспособности устранить недостатки инновационных экосистем в наименее развитых регионах. Поэтому новые программы политики кохезии на 2021-2027 годы продолжат инвестиции в регионы и людей и будут тесно связаны с финансовым потенциалом пакета NextGenerationEU.

Каждые три года ЕК публикует отчет об экономической, социальной и территориальной сплоченности в ЕС, в котором определяется прогресс и роль ЕС в содействии региональному развитию. В нем анализируется развитие политики кохезии в ЕС с использованием широкого спектра показателей, таких как благосостояние, занятость, уровень образования, доступность и управление.

Основываясь на фактах и цифрах, отчет дает представление о состоянии регионов ЕС, их развитии и проблемах, с которыми они сталкиваются. Он показывает, сократились ли региональные различия, какие регионы являются лидерами и отстающими в области инноваций, а также на каком уровне находится занятость или институциональный потенциал. Он также показывает, на каком этапе находятся регионы в процессе "зеленой" и цифровой трансформации и где необходима дальнейшая поддержка. Более четкое представление о том, что было достигнуто и что еще предстоит сделать в программном периоде 2021-2027 годов, будет направлять политику и инвестиции ЕС, чтобы помочь регионам достичь сбалансированного и устойчивого долгосрочного роста.