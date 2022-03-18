Не все магазины сказали "стоп" российским и белорусским товарам

Эти товары сравнительно дешевле, чем продукция Европейского союза, и, возможно, это главная причина, почему торговые предприятия заинтересованы предлагать их потребителям.

Одним из магазинов дешевых товаров является Mere, который вышел на латвийский рынок в разгар пандемии под девизом "Низкие цены каждый день". Его ассортимент по сравнению со временем после открытия стал беднее, но российские и белорусские товары представлены широко - это произведенные в России пакеты для мусора, мыло, освежители воздуха, комплекты постельного белья, памперсы и гладильные доски. Также можно купить российские сладости - конфеты, вафли, а на соседней полке размещены белорусский зефир и украинские конфеты.

Большого удивления это не вызывает, так как владельцы Mere непосредственно связаны с Россией. Как показывают данные firmas.lv, владельцем Mere является ООО Latprodukti, 61% которого принадлежит гражданину России Сергею Шнайдеру. Он является истинным бенефициаром, а остальные доли компании принадлежат еще нескольким российским гражданам, в том числе Андрею Шнайдеру.