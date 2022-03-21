Цены латвийских производителей за февраль выросли на 25,6%

На уровень цен производителей в основном повлияло повышение цен в электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении и кондиционировании воздуха, в производстве древесины и изделий из дерева и пробки (за исключением мебели), в производстве продуктов питания, а также в сборе, обработке и утилизации отходов и переработке материалов.

Уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, увеличился на 33,2%, на экспортируемую продукцию - на 19%. Уровень цен производителей на экспорт в страны еврозоны вырос на 23,2%, на экспорт в страны за пределами еврозоны - на 15,5%.

При этом в феврале 2022 года по сравнению с январем средний уровень цен производителей в латвийской промышленности не изменился.

Уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, за месяц сократился на 0,2%, а на экспортируемую продукцию - увеличился на 0,2%. Цены на экспорт в страны еврозоны выросли на 0,8%, на экспорт в страны за пределами еврозоны - на 0,3%.