Левитс: Латвия - безопасное место, где украинские дети могут жить и учиться

В школе Эгил Левитс встретился с руководством школы и учениками, среди которых и дети из Украины.

Левитс пояснил, что украинская средняя школа в Риге - первая, которая столкнулась с военными беженцами. Президент хотел бы, чтобы украинские дети понимали, что

Латвия - безопасное место, где украинские дети могут жить и учиться.

Президент подчеркнул украинским детям, что им еще нужно переориентироваться и вжиться в новую среду с новыми одноклассниками и новыми учителями. Эгил Левитс надеется, что с переживаниями во время побега из охваченной войной страны детям помогут справиться как учителя, так и другие профессионалы.

Левитс отметил, что Латвия оказывает Украине всю необходимую помощь - военную, экономическую и политическую, а также активно призывает НАТО и государства-члены Евросоюза и США помочь Украине.

По его словам, Латвия - одна их тех стран, которые оказывают Украине очень значительную помощь.

Эгил Левитс в ходе своей речи напомнил, что сто лет назад латыши были беженцами в Украине. Даже несколько десятков тысяч человек тогда жили в Украине после революции в России и принимали участие в боях за освобождение Украины. Независимо от того, что после поражения в освободительной войне большая часть латышей вернулась в Латвию, у латышей и украинцев по-прежнему есть тесная связь.

Левитс отметил, что в это время, когда Украина борется за свою страну, необходимо единство нации как в Украине, так и в Латвии.

Галерея: Эгил Левитс посетил Рижскую украинскую среднюю школу