За год снизились доходы у каждого пятого домохозяйства в Латвии

При этом доходы 59,8% домохозяйств за последний год не изменились, а доходы 18,5% домохозяйств увеличились.

По данным CSP, как положительные, так и отрицательные изменения в доходах более выражены в городах: 20,2% городских домохозяйств указали на рост доходов, в то время как в сельской местности такой ответ дали 14,3% домохозяйств, а снижение доходов отметили 23,2% городских и 18% сельских домохозяйств.

При этом, по данным CSP, в Риге 26,1% домохозяйств указали на рост доходов за последний год, а 28% - на снижение.

Что касается дохода в течение следующих 12 месяцев, 76,6% домохозяйств ожидают, что их общий доход останется стабильным, 16,7% надеются на его увеличение, а 6,8% предполагают, что он сократится.

Согласно опросу, 19% городских домохозяйств (27,2% в Риге) и 11,1% сельских домохозяйств ожидают роста доходов в ближайшие 12 месяцев, а 74,2% городских домохозяйств (65,1% в Риге) и 82,3% сельских предполагают, что их доходы останутся прежними.

Управление отмечает, что 56,1% указавших на снижение доходов за последние 12 месяцев домохозяйств в качестве главной причины негативных изменений приводили сокращение рабочего времени и заработной платы на прежнем рабочем месте, а также сокращение объемов деятельности самозанятых лиц не по своей инициативе. В свою очередь, 29,1% домохозяйств в качестве причины сокращения доходов назвали потерю работы, безработицу, а также банкротство предприятия.

При этом увеличение доходов 55,3% населения произошло за счет повышения социальных пособий, что можно объяснить мерами государственной поддержки для семей с детьми и пенсионеров в период пандемии Covid-19. Наибольшее количество таких ответов дали одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше (76%) и домохозяйства с более низким уровнем доходов (69% в первой квинтильной группе и 68,2% во второй квинтильной группе).

Второй и третьей наиболее распространенной причиной увеличения доходов домохозяйств стали индексация заработной платы (15,6%) и удлинение рабочего времени с увеличением заработной платы на прежнем рабочем месте (11,5%).

В 2021 году данные были получены на основании ответов 6500 домохозяйств и 11 700 человек.