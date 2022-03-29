Автомобиль, принадлежащий Пугачевой, попал в ДТП под Москвой

По сведениям журналистов, ДТП произошло ранним утром 22 марта на шестом километре автодороги Аниково - Агафоново - Кубинка. В Mercedes S500 въехал автомобиль ГАЗ. Пассажиров в обоих транспортных средствах не было.

Telegram-канал "Только никому" пишет, что это была ассенизаторская машина. Кто управлял машиной из автопарка Аллы Пугачевой, журналистам выяснить не удалось. Размер ущерба не был назван. Известно, однако, что оба водителя на месте происшествия обвиняли друг друга. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД.

К водителю автомобиля ГАЗ тоже были вопросы. За рулем оказался приятель владельца автомобиля, который, по словам хозяина, вез машину на техобслуживание. Теперь мужчине пришлось обращаться к адвокату и потратить на разбирательства "много нервов".

Подробностей об ущербе, причиненном автомобилю Аллы Пугачевой, не сообщается. Mercedes S500 - машина не новая, 2009 года.

"Минус как минимум крыло, колесо, капот и лобовое стекло. По нынешним временам ремонт может потянуть на стоимость самой машины [она не новая]", - пишет Telegram-канал "Только никому".