Чт, 10.03.2022
У нас идет не война армий, а уничтожение населения. Это называется "геноцид". Лариса Гнатченко, журналист из Харькова
Лариса Гнатченко, журналист из Харькова

Видео ⟩ Пугачева объяснила причину отъезда из РФ: "Вернусь, разберемся"

ФОТО: Instagram

Недавно в соцсетях появились слухи о том, что Алла Пугачева с семьей покинула Россию. 10 марта в Instagram Примадонна опубликовала видеоролик, в котором объяснила причины отъезда. 

Алла Борисовна разместила фрагмент проповеди православного священника, в которой утверждается, что Россия жила в "сатанинской химере". Теперь воздух наконец-то очистился, потому что Пугачева покинула Россию навсегда. 

"Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь, разберемся. Схожу в церковь твою. Помолюсь за тебя. Богохульник", - сказала Примадонна на видео. 

Напомним, по информации российских СМИ, Пугачеву вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой заметили в аэропорту Внуково еще 28 февраля.

Ранее российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин разместил на своей Instagram-странице видео, в котором недовольные жители Архангельска требуют вернуть деньги за отмененный концерт после его антивоенных заявлений. 

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