Видео ⟩ Пугачева объяснила причину отъезда из РФ: "Вернусь, разберемся"

Алла Борисовна разместила фрагмент проповеди православного священника, в которой утверждается, что Россия жила в "сатанинской химере". Теперь воздух наконец-то очистился, потому что Пугачева покинула Россию навсегда.

"Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь, разберемся. Схожу в церковь твою. Помолюсь за тебя. Богохульник", - сказала Примадонна на видео.

Напомним, по информации российских СМИ, Пугачеву вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой заметили в аэропорту Внуково еще 28 февраля.