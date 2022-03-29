Вт, 29.03.2022
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бывший "свидетель Иеговы"

С 1 апреля работодатели будут оплачивать девять дней больничного работников

ФОТО: SCANPIX

С 1 апреля работодатели будут платить за девять дней листка нетрудоспособности сотрудников вместо прежних десяти, приняло решение правительство во вторник, 29 марта.

Предусматривается, что если нетрудоспособность вызвана заболеванием, отличным от профессионального заболевания, или травмой, отличной от несчастного случая на производстве, работодателю выплачивается пособие по болезни в размере не менее 75% от среднего заработка за второй и третий дней нетрудоспособности и не менее 80% % за период с четвертого дня нетрудоспособности по девятый день нетрудоспособности

С 1 апреля государство будет оплачивать больничный с десятого дня нетрудоспособности.

Нынешнее положение, которое действует до 31 марта, предусматривает, что государство начинает платить с 11 дня нетрудоспособности.

С другой стороны, если причиной нетрудоспособности является профессиональное заболевание или несчастный случай на производстве, то нетрудоспособность выплачивается в соответствии с Законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

А именно, если человек заболел профессиональным заболеванием, государство оплачивает нетрудоспособность с первого дня. Однако, если произошел несчастный случай на производстве, нетрудоспособность в течение первых десяти дней нетрудоспособности оплачивается работодателем, а с 11-го дня нетрудоспособности - государством.

Новый порядок выплат будет применяться к случаям, когда первый день временной нетрудоспособности работника наступит 1 апреля 2022 года или после этой даты.

Поправки призваны облегчить бремя работодателей по оплате больничных.

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