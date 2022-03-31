Пять многообещающих инновационных проектов ЕС

Nero - нейрологический робот

Хорватские ученые работают над созданием инновационного медицинского робота, который сможет выполнять медицинские манипуляции под дистанционным управлением. С помощью Nero планируется расширить спектр услуг, доступных в региональных больницах, и оказывать более эффективную помощь людям в отдаленных районах, где нет высококвалифицированных хирургов.

Автономная остановка

Польские ученые работают над созданием автономной остановки общественного транспорта со встроенной системой информирования пассажиров. Система предоставляет необходимую информацию о транспортных маршрутах, расписании и тому подобных полезных вещах. Корпус остановки оборудован солнечными панелями, которые обеспечивают энергию, необходимую для работы информационной системы.

Виртуальная больница

В какой-то момент молодым врачам нужно начинать применять свои знания на практике, но мало кто хочет быть первым пациентом у начинающего специалиста. Поэтому студенты-медики Университета Лотарингии имеют возможность практиковаться в виртуальной больнице с виртуальными пациентами. С момента реализации инновационного проекта в 2018 году в виртуальной больнице прошли практику несколько тысяч студентов.

Экономичное строительство

Смягчение последствий изменения климата требует минимизации потребления энергии, поэтому польские ученые при поддержке инструментов кохезии ищут способы максимально эффективно строить здания. Они разрабатывают технологию строительства модульных многоэтажных домов, строительство которых потребует лишь незначительной эксплуатации техники и энергопотребления.

Наноструктурные материалы для космоса

Чешские ученые осуществили исследовательский проект, направленный на создание высокотехнологичных материалов, которые будут полезны в суровых условиях за пределами атмосферы Земли. Наноструктурированный полимерный материал уже заинтересовал крупнейших производителей космической техники в Европе - Airbus, TAS и MTA.