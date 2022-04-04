Кариньш: ни одно предприятие Латвии не будет платить за российский газ рублями

Он сказал, что это вопрос санкций, и этого не будет.

Председатель фракции "Для развития/За!" Юрис Пуце, комментируя этот вопрос, выразил удовлетворение тем, что правительственные партии едины в нежелании покупать газ за рубли.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля оплата за природный газ из стран, которые Россия считает "недружественными", должна приниматься только в рублях.

Западные страны заявили, что такое требование является нарушением контракта, и они не собираются платить в рублях за российский газ.

AS Latvijas gāze заявило, что анализирует переход к оплате газа рублями с точки зрения юридических и деловых интересов, и данный порядок оплаты формально не нарушает санкционный режим, следовательно, возможен.