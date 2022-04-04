Пн, 4.04.2022
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Алексей Арестович, советник руководителя офиса президента Украины

Кариньш: ни одно предприятие Латвии не будет платить за российский газ рублями

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ни одно латвийское предприятие - ни государственное, ни частное - не будет платить за газ в российских рублях, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник, 4 апреля, после заседания партий правящей коалиции.

Он сказал, что это вопрос санкций, и этого не будет.

Председатель фракции "Для развития/За!" Юрис Пуце, комментируя этот вопрос, выразил удовлетворение тем, что правительственные партии едины в нежелании покупать газ за рубли.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля оплата за природный газ из стран, которые Россия считает "недружественными", должна приниматься только в рублях.

Западные страны заявили, что такое требование является нарушением контракта, и они не собираются платить в рублях за российский газ.

AS Latvijas gāze заявило, что анализирует переход к оплате газа рублями с точки зрения юридических и деловых интересов, и данный порядок оплаты формально не нарушает санкционный режим, следовательно, возможен.

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