Энергетическая независимость от России: на строительство терминала требуется 120 млн евро

В четверг премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что видит возможность строительства терминалов СПГ как в Палдиски, так и в Скулте, но в случае Скулте государство не готово развивать этот проект из своих средств.

Терминал сжиженного природного газа в порту Скулте в Саулкрастском крае может стоить около 120 млн евро, что на 20 млн больше, чем предполагалось ранее, сообщил агентству ЛЕТА генеральный директор АО Skulte LNG Terminal Ренарс Микелсонс.

Рост цен обусловлен более высокими ценами на сырье. Терминал может быть построен не ранее 2023 года.

Терминал будет состоять из двух частей - соединения и платформы. Поставка платформы может занять до двух лет, в исключительных обстоятельствах поставщики будут готовы выполнить заказ в течение года. Трубопроводы, необходимые для подключения к Инчукалнскому подземному газохранилищу, могут быть получены примерно через четыре-пять месяцев, а их строительство при самом быстром сценарии займет около шести месяцев.

Против строительства терминала выступают жители расположенного неподалеку курортного города Саулкрасты.

По словам Микелсонса, для быстрого строительства терминала потребуются решения на политическом уровне - разрешение для проекта снизить оценку воздействия на окружающую среду, присвоение ему статуса проекта государственного значения и, возможно, перенос терминала глубже в море.

Он заявил также, что у проекта есть несколько крупных потенциальных инвесторов, которые ждут ответа от латвийского государства, прежде чем присоединиться к проекту.

Дополнительной возможностью государственного участия является привлечение государственных предприятий в капитал компании.

Генеральный директор отметил, что на этой неделе министр экономики Янис Витенбергс и представители АО Latvenergo встретились с потенциальными инвесторами Скултского терминала и встреча прошла очень позитивно.