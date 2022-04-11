В Lidl начали работать беженцы из Украины

Анхела из Харьковской области работает в магазине с 1 апреля. Война застала ее и ее партнера врасплох, во время отпуска. Поняв, что ее родной город оккупирован, Анхела решила не возвращаться в Украину, а приехала в Ригу, где сразу же начала искать работу и обратилась в Lidl.

"Собеседование прошло быстро и легко. Поэтому я совсем скоро начала работать в магазине. Коллеги здесь очень приятные и отзывчивые, русский и английский языки хорошо понимают. Процесс профессионального обучения частично велся на русском, а то, что было на латышском, переводили мои коллеги и помогали мне обучаться. В первые дни в магазине я как "хвостик" ходила за своей коллегой Китти, которая показывала мне служебные обязанности. Очень ощущаю поддержку от коллег и не чувствую себя здесь одинокой. Мне больше всего нравится работать в пекарне, потому что там теплее", - с улыбкой говорит Анхела.

Она и ее партнер уже подали документы на курсы латышского языка для беженцев, на которые сейчас длинная очередь.

"У вас очень сложный язык, но я уже понимаю первые слова", - подытожила Анхела.

"Сострадание и желание помочь украинским беженцам - это эмоции, которые сейчас испытывает каждый из нас. Как социально ответственная компания мы не только помогаем продуктами, но и предоставляем беженцам из Украины реальную возможность работать и зарабатывать на жизнь. Несмотря на различия в языке и опыте работы, новые коллеги полностью интегрированы в нашу команду, получая те же задания, зарплату и льготы, что и все сотрудники Lidl в Латвии", - говорит руководитель Департамента персонала Lidl Latvija Анжелика Разгале.

Сотрудницы Lidl - беженки из Украины ФОТО: Пресс-фото

В Lidl Latvija работают сотрудники 14 различных национальностей. Для интегрирования новых украинских коллег в компании создана специальная программа обучения, чтобы им было максимально легко влиться в команду.

Lidl предлагает трудоустройство украинским беженцам во всех своих магазинах в Латвии, а также в логистическом центре в Риге. Объявления о вакансиях специально готовятся и публикуются на украинском языке.

Lidl готов предложить работу еще большему количеству украинцев, однако из-за бюрократических формальностей может быть небольшая задержка: потенциальным работникам необходимо получить долгосрочный вид на жительство, дающий право работать в Латвии, а также пройти обязательное медицинское обследование и упорядочить другие процедуры, необходимые для оформления.