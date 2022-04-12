Впервые большинство жителей Латвии готовы отказаться от монет номиналом в 1 и 2 цента

За последние шесть лет доля безналичных платежей на душу населения Латвии в неделю увеличилась с 58% до 74%. Исследование проводилось агентством социальных исследований Latvijas Fakti.

"Февральское исследование показало, что 13% участников опроса расплачиваются с помощью смартфона. В основном это респонденты в возрасте от 15 до 35 лет. Смартфон уже конкурирует в сознании потребителей с обычной платежной картой, использование которой также стало проще", - комментирует результаты директор ООО Latvijas Fakti Айгар Фрейманис.

Согласно последнему опросу, большинство населения - 51% респондентов - выражают готовность отказаться от одно- и двухцентовых монет в обращении, и Банк Латвии готов начать обсуждение этого вопроса.

"Банк Латвии готов сесть за стол переговоров и обсудить дальнейшие шаги, а до тех пор мы продолжим заботиться об общественном благе - не станем тратить ресурсы на чеканку новых монет, поощряя их возврат в Банк Латвии", - говорит заместитель начальника управления по денежному обороту Банка Латвии Гирт Янсонс.

Монеты достоинством в один и два евроцента уже изъяты из обращения в ряде стран Евросоюза. Ввиду инфляции соотношение практической необходимости монет с их весом в кошельке становится неудобным, а их чеканка с точки зрения государства - практически неоправданной.